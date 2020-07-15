После отказа белорусского ЦИК регистрировать двух претендентов в президенты страны на улицы городов вышли люди. Во время массовых протестов задержали более 100 человек, но опрошенные «360» политологи уверены: протесты не смогут повлиять на исход выборов. В этот раз.

Протесты начались после того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать в качестве кандидатов в президенты бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало. По состоянию на 15 июля задержали более 250 человек. Больше всего нарушителей в Минске — порядка 190. Задержания прошли также в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске и Бобруйске.

Белорусское МВД считает, что люди поддаются на провокации — якобы их из-за рубежа заставляют выходить на улицы. После акций протеста в Минске завели уголовное дело о нарушении общественного порядка, сопряженном с неповиновением милиции.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, а двоим — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — отказали. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Запрос на перемены

Старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что протесты не окажут серьезного влияния на будущее страны. Во-первых, довольно мало людей протестуют, хотя по кадрам с места создается ощущение, что акции массовые. Во-вторых, власти Белоруссии очень не любят, когда их шантажируют, а митинги — показатель именно этого давления.

Если акции продолжатся, то они, по мнению Дзерманта, будут иметь все меньший успех, и на них перестанут обращать внимание. Это даже может негативно сказаться на самих кандидатах, которые поддерживают митинги и склоняют людей протестовать.

Был провозглашен курс на определенные изменения внутри власти, но они будут проходить в рамках конституционного процесса. Надо следить внимательно за тем, какие поправки в Конституцию будут вноситься, все изменения будут там. <…> Запрос на перемены есть — это будет учтено в реформах, которые последуют после 9 августа Алексей Дзермант.

К недопущению двух кандидатов политологическое сообщество Белоруссии отнеслось спокойно, потому что для него это было предсказуемо. По словам Дзерманта, со стороны оппонентов власти шла грязная игра, применялись такие политтехнологии, которые требовали реакции со стороны государственного аппарата. Отсюда и начали копать под кандидатов, выяснять источники их финансирования.

Последствия кампании

По мнению независимого белорусского политолога Александра Класковского, для Лукашенко текущая президентская кампания складывается неблагополучно, из-за чего он и решил выбить из обоймы оппозиционных кандидатов. Тем более что они оказались сильными соперниками из-за хорошей поддержки общества.

«Бабарико и Цепкало в итоге оказались слишком опасными фигурами, и поэтому их решили, придравшись к декларациям, просто выбить грубым приемом из этой кампании. Акции протеста носят символический характер. Просто белорусы, которые хотят перемен, показывают свое недовольство этим решением властей», — считает Класковский.

Класковский добавил, что белорусы устали от многолетнего правления Лукашенко. Поэтому текущая президентская гонка необычна для страны, так как свою гражданскую позицию начали выражать люди, которые раньше не интересовались политикой. Однако у властей Белоруссии хватит сил, чтобы удержать ситуацию под контролем, тем более что организаторы протестов под арестом и их вряд ли выпустят до окончания избирательной кампании.

«У действующего президента нет сильных ответов на вопросы, как развивать Белоруссию. У него негативное отношение к реформам, а без них старая совковая экономика не может показать достойных результатов», — сказал Класковский.

Я думаю, что давление пара в белорусском политическом котле будет нарастать после периода фрустрации после выборов и следующая каденция Лукашенко будет нелегкой для него и драматичной для Белоруссии Александр Класковский.

Бесцельные митинги

Белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с «360» сказал, что у митингов никакого итога не будет, а решение Центральной избирательной комиссии уже вынесено и может быть оспорено только в судебном порядке, а не на улице. Более того, участников протестов недостаточно, чтобы что-то изменить.

Шпаковский тоже обратил внимание на то, как необычна президентская гонка 2020 года. Он отметил, что оппозиционные силы сразу пытались «взять быка за рога» и огорошить власть с помощью разного рода политических технологий, стимулировали протестную активность и вбрасывали фейковые социологические рейтинги. Причем происходило все это еще до регистрации инициативных групп.

«Получив несколько ударов от власти, протестные силы будут пытаться перегруппироваться, опираясь на поддержку из-за рубежа. Будут попытки раскачать ситуацию как до даты голосования, так и после выборов. Пока государство контролирует не только улицу, но и задает политическую повестку», — заключил Шпаковский.