Педофилия, Трамп и принцесса Диана. Как это все связано с протестами в США

Раньше хакерский коллектив Anonymous регулярно освещал новости и делал кибератаки в отношении тех, кто по их мнению несправедливо себя вел. Около трех лет назад хактивисты ушли в тень и почти ничего не комментировали. Однако, волна протестов по поводу смерти Джорджа Флойда оживила даже их. Сейчас они активно поддерживают протестующих.

Сначала они выпустили видеоролик, в котором обещали разоблачить «многие преступления» полиции Миннеаполиса. Попутно группа обвинила их в жесткости и злоупотреблении своими обязанностями. Первоначальный пост на Facebook включает в себя нарезку графичных кадров, где полицейские жестоко избивают людей.

После этой публикации хактивистами успели приписать сразу несколько достижений.

Во-первых, в минувшие выходные веб-сайт департамента полиции Миннеаполиса был временно недоступен. Пользователи Twitter сразу стали строить теории о том, что это мог быть Anonymous. Затем в Сети появилась база данных адресов электронной почты и паролей, которая якобы была получена путем взлома системы полицейского управления. Никаких доказательств этому нет, а данные могли быть взяты из старых утечек.

В Twitter также завирусились видео, на которых предположительно взломоны радиоприемники Чикагской полиции. Из них постоянно доносится музыка, которая мешает полициейским общаться между собой.

Помимо этого страница на веб-сайте небольшого учреждения ООН была превращена в мемориал для Джорджа Флойда. Содержание страницы заменили сообщением «Покойся с силой, Джордж Флойд» вместе с логотипом Anonymous. Об этом пишет «Би-би-си».

Трамп и связь с Эпштейном

Анонимные активисты также начали атаковать президента США Дональда Трампа. Они ретвитнули один из его твитов с подписью: «Ты убил Джффри Эпштейна, чтобы прикрыть свою историю торговли детьми и изнасилования. У нас есть доказательства».

Разумеется, такие заявления вызвали волну шока в Twitter, а люди принялись всем делиться. Однако, «доказательства» — это определение, сказанное с натяжкой. Среди слитых документов, есть якобы судебные сделки, которые Трамп заключил со своими «жертвами».

Одна из бумаг гласит, что он заключал сделки с родителями детей, которых якобы насиловал. Например, родителями некой Марии заплатили 16 миллионов долларов, чтобы уладить дело. Девочке момент предполагаемого изнасилования было двенадцать лет. Список включает в себя трех мальчиков и трех девочек, где самому старшему ребенку 13 лет, а младшему — десять.

Трампа обвинили не только в педофилии, но и в совместной торговле детьми с опальным финансистом Джеффри Эпштейном. При этом часть слитых документов уже циркулировала по Cети два года назад. Однако, по сей день их подлинность не доказана.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. Источник фото: youtube

Помимо этого в Twitter завирусилась запись разговора Трампа 15-летней давности. И это, пожалуй, единственная вещь, вызывающая обоснованное беспокойство и отвращение. На ней он обсуждает Линдси Лохан, которой на тот момент было только 18 лет. В ходе диалога Трамп заявляет, что видел приближенное изображение ее груди. Дальше он добавляет, что Лохан «скорее всего очень проблемная, а значит хороша в постели». На момент этого разговора ему было 58.

Anonymous также опубликовали документ под названием «Маленькая черная книга Джеффри Эпштейна». В ней собраны контакты покойного финансиста. Среди них есть Наоми Кэмпбелл, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Фил Коллинз, Принц Эндрю, Тони Блэр и Уилл Смит. Интернет-пользователи тут же принялись обвинять всех этих звезд в причастности к детской торговле. Мол, они все знали про Эпштейна и молчали, а возможно и содействовали.

«Это фото раскрывает все — Наоми Кэмпбелл, Гизлейн Максвелл и все козыри а одном фото! Аnоnуmоus действительно разоблачает все эти прикрытия» — написала одна девушка.

И это при том, что у большинства знаменитостей есть фотографии друг с другом, потому что они обычно вертятся в одних и тех же кругах. Впрочем, далеко не все пользователи стали принимать все на чистую веру. Они отметили, что выложенный документ — это всего лишь адресная книга Эпштейна.

«НЕ распространяйте ложную информацию, это адресная книга. Журналы полетов более надежны в отношении того, кто на самом деле посетил остров или имел с ним связи. Это АДРЕСНАЯ книга, с личностями которых он ЗНАЛ и хотел сохранить общение для личной выгоды», — указала другая пользовательница.

Принцесса Диана

На этом Anonymous не остановились и сделали другое громкое заявление. Якобы у них есть документальное подтверждение того, что создаст крупные проблемы для британской короны. Хактивисты обвинили Королевскую семью в убийстве принцессы Дианы, погибшей в аварии 31 августа 1997 года.

Anonymous считают, что принцесса Диана знала об определенных инцидентах, связанных с сексуальной торговлей людьми, происходящих внутри Королевской семьи. По их словам, Диана хотела всех разоблачить. После того, как она покинула Королевскую семью, у нее была возможность сделать это, поэтому Диану заставили замолчать таким образом.

В своем Twitter хактивисты утверждают, что она посещала больницы и дома престарелых, где известный британский телеведущий Джимми Сэвил домогался людей по ночам. После этого она утешала жертв в гостевом доме, записывала их показания и копила компромат.

Единственным «доказательством» убийства Дианы стал, гуляющий по Сети, скрин признания некого агента британской разведки. Там он рассказывает о том, как якобы убил принцессу.

Интересно, что Twitter от такой активности был не в восторге. Хештег #Anonymous очень быстро влетел в тренды, набирая по несколько миллионов твитов. Однако, стоило обновить ленту и количество твитов под тегом резко становилось меньше. Возможно социальная сеть таким образом пыталась бороться с дезинформацией.

Аnоnуmоus — это хактивистский коллектив, у которого нет лица и нет руководства. Слоган коллектива — «мы легион». Он отсылает к тому, что движение является многочисленным. По сути без центрального руководства любой человек может претендовать на свое членство в группе. Это также означает, что у членов могут быть совершенно разные приоритеты, и нет единой повестки дня. Как правило, активисты преследуют тех, кто по их мнению злоупотребляют властью.