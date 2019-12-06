Протестами в Иране руководят извне. Погромы готовились задолго до повышения цен на бензин

Власти Ирана такой скачок цен объясняют желанием помочь малоимущим. Вырученные деньги должны пойти именно на это. В основном протесты проходят мирно, но кое-где не обошлось без беспорядков и столкновений с полицией.

По утверждению местного журналиста, незадолго до начала протестов в страну поступало множество звонков из-за границы. Звонили в основном из Малайзии, Албании, Бельгии, Украины, Африки, Чили, Грузии и Исландии. Все разговоры представляли собой различные социальные опросы. Иранцев спрашивали об уровне жизни, ситуации в стране и личных проблемах.

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После начала протестов, в ряде иностранных государств одновременно прошли массовые пикеты у иранских представительств.

Журналист обратил внимание, что лозунги были одинаковые — «смерть тирану», «свободу Ирану». Он отметил, что в акциях участвовали как идеологические противники Ирана, так и обычные граждане, которых ввели в заблуждение СМИ. На акциях были замечены и провокаторы движения «За возвращение принца» (свергнутого в 1979 году шаха).

«Надо признать, они куда профессиональнее нас работают в социальных сетях. И к ним прислушиваются… даже наши», — сказал иранский журналист.

Иран находится в изоляции последние 40 лет. «Расшатать режим» пытаются как внутри страны, так и извне. С приходом к власти Дональда Трампа это стало ощущаться еще сильнее.

Источник фото: Twitter

Амир Аббас Фахровар, лидер «Конфедерации иранских студентов», уже давно является ярым противником официального Тегерана. Его организация располагает несколькими штаб-квартирами в Северной Америке и в Европе.

Участниками движения числятся тысячи иранцев. В 2006 году Фахровар получил политическое убежище в США. Начав вести активную деятельность, он даже призвал однажды США ударить по Ирану.

Если Запад начнет военную операцию против Ирана, то элита страны сбежит. Люди выйдут на улицы. Чиновники сразу же сбреют свои бороды и присоединятся к светскому населению Амир Аббас Фахровар лидер «Конфедерации иранских студентов» (цитата от 2007 года)

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В 2009 он организовал погромы во время протестов против победы на выборах Махмуда Ахмадинежада.

Еще один оппозиционер из Ирана — Али Реза Резазаде. Он уже 20 лет живет на Украине. Оттуда он возглавляет Национальный иранский конгресс, оппозиционную структуру, которую признал конгресс США.

В отличие от Фахровара, Резазаде ведет себя скромнее: нечасто появляется на публике, крайне редко фотографируется и почти не общается с прессой. Несмотря на это, украинские СМИ называют его одним из самых влиятельных людей в стране. Резазаде пользуясь своими связями, занимается налаживанием связей Украины с США.

Источник фото: Twitter

Сообщается, что полиция изъяла у демонстрантов Иране рекордное количество огнестрельного и холодного оружия.

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В правоохранительных органах недоумевают, откуда взялось столько оружия. Это странно, тем более, что в Иране с этим очень строго — даже полицейские обычно вооружены только дубинками.

Очевидно, что провокаторы об этом знали, так как жертвы были именно в тех районах, где полиции мало, или же правоохранители плохо вооружены.

Сейчас в оппозиционных пабликах распространяется 30-секундное видео, в котором человек в форме открывает огонь по одному из протестующих. Ролик сопровождается подписью: «Помогите, псы режима нас расстреливают». Правда, как оказалось, перед тем как полицейский начал стрелять, протестующий набросился на него с ножом.

В стране распространяются методички-инструкции для уличных бойцов. Причем не только в Сети, но и на улицах.

На них изображен кулак на красном фоне — символ цветных революций.

Видео: Reuters

В буклете дают рекомендации, как лучше участвовать в протестах: надевать маску и очки, чтобы обезопасить себя от химических газов, удобную обувь, чтобы быстро убежать в случае необходимости, какое использовать оружие и так далее.

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В других буклетах инструкции на случай массовых беспорядков. В них призывают граждан заранее составить план действий, подготовить еду, воду и средства для оказания первой помощи. Кроме этого, в списке «обязательного багажа» — вода, влажные салфетки, средства первой помощи, прокладки, сухофрукты, маски, ручки, деньги.

Также иранский журналист отметил большое количество иностранцев среди провокаторов в городе Кум. Иранской разведке удалось выяснить, что в приграничных с Ираном странах готовились диверсионные группы. Они создавались по принципу пирамиды — пришел сам, приведи друга, написало ИА Ntiоn Nеws.

Диверсантов координировали в социальных сетях Twitter, Instagram, Telegram, Facebook. В одной из групп даже была опубликована карта, с указанием местоположения иранских ополченцев Басидж, которые занимаются усмирением погромщиков.