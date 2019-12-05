Старикам заплатят по баллам. Франция начала бессрочный протест против пенсионной реформы

Во Франции начинается масштабная общенациональная забастовка. Людей не устраивает объявленная пенсионная реформа. Возраст выхода на заслуженный отдых собираются увеличить, а сами выплаты начислять по баллам. Как долго французы будут выражать свое возмущение, неизвестно.

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По всей стране на вторую половину дня запланировано около 250 манифестаций. Участники — работники транспорта, сотрудники медучреждений, учителя, студенты. По данным опроса социологической службы Odoxa, 68% французов считают общенациональную забастовку оправданной.

Так много людей недовольны еще не готовой реформой пенсионной системы, которую обещал глава Франции. Как пишет The Guardian, суть нововведения — переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной. Стартовать она должна в 2025 году. Тогда действующий принцип начисления пенсий сменит балльная система. При сохранении возраста ухода на покой в 62 года для получения полной пенсии гражданам Франции фактически придется работать минимум на два года дольше.

Франция стоит

Недовольство французов приведет к полному прекращению движения поездов на 11 линиях парижского метро. В штатном режиме будут работать лишь две беспилотные ветки. Об этом изданию Les Echos сообщила компания общественного транспорта RATP.

Ожидаются и перебои в работе электричек. В Париже функционировать будет лишь 30% наземного общественного транспорта. По всей стране — лишь 10% высокоскоростных поездов TGV и пригородных поездов сети Transilien. Также авиакомпании EasyJet и Air France начали отменять рейсы. Некоторые работодатели думают над тем, как доставить сотрудников в офисы, другие отпускают персонал трудиться из дома.

За безопасностью на акции в одном лишь Париже будут следить шесть тысяч полицейских и жандармов. Есть опасения, что к митингующим присоединятся погромщики и сторонники «желтых жилетов». Да и сами участники демонстраций могут стать довольно эмоциональными, поэтому неясно, что произойдет, но напряженность в обществе определенно возрастает. Так считает политолог из США Эндрю Корыбко.

«Забастовки направлены на то, чтобы разрушить экономику. Сейчас сложно сказать, сколько продлятся эти забастовки и станут ли они жестче „желтых жилетов“. Это будет зависеть от того, пойдет ли правительство на уступки, применит ли полиция силу и не устанут ли сами митингующие от акции», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что люди вышли на улицы еще до того, как правительство завершило работу над реформой. Это, по словам Корыбко, показывает, что французы хотят повлиять на законодательство до того, как все станет зафиксировано в документах. Своими действиями они отправляют четкое сообщение государству, что не позволят пренебречь своими интересами. Дальше все будет зависеть от количества собравшихся, длительности протестов и реакции правительства.

«Пока рано говорить, добьются ли участники акции успеха. Увидим. У Франции многолетняя история забастовок. В этом уже нет ничего удивительного», — заключил политолог.