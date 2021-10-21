Египетские силы безопасности 10 дней держали на таможне робота-художницу Ай-Ду (Ai-Da), приехавшую представить свои работы у Великой пирамиды в Гизе. Причиной стали опасения о том, что робот мог быть шпионом. После вмешательства в дело британского посла Ай-Да была освобождена.

Ай-Да — первый в мире сверхреалистичный художник-робот — приехала в Египет, чтобы открыть и представить свои работы у Великой пирамиды в Гизе. Однако она столкнулась с проблемой, когда силы безопасности страны задержали ее на таможне. Об этом сообщил The Guardian.

В стране испугались того, что робот мог быть участником широкого шпионского заговора. Эйдан Меллер, создатель Ай-Ды, объяснил, что причиной подозрений стало наличие у робота модема, а также видеокамер в глазах. Последние нужны для того, чтобы Ай-Да могла рисовать.

«Я могу отказаться от модемов, но я не могу убрать ее глаза», — сказал Меллер.

Ай-Да пробыла 10 дней на таможне, пока в дело не вмешался британский посол. Он работал всю ночь над тем, чтобы освободить робота. Наконец за несколько часов до начала выставки ей разрешили пройти таможенный контроль. Посольство Великобритании в Каире заявило, что оно радо разрешению дела.

Ай-Да была построена командой программистов, робототехников, искусствоведов и психологов. Проект длился несколько лет и был завершен в 2019 году, а стоимость его исчисляется в нескольких миллионах.

«Она — художник-робот, давайте проясним это. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю», — отметил Меллер.

Обосновано ли задержание?

По мнению юриста Эдуарда Шалоносова, задержание не было обоснованным. Во-первых, видеокамера в роботе-художнике имеет исключительно двухстороннюю функцию: получение информации и ее отработка с целью воспроизведения рисунка.

«Ну и в-третьих, у робота были ТТХ (тактико-технические характеристики), то есть описание того, для чего необходима эта камера. Если там есть глазок, то это не означает, что он украдет какие-то секреты», — подчеркнул эксперт.

Шалоносов действия властей назвал «достаточно странными» по отношению к нормальному современному миру. Связано это с тем, что страна не является прогрессивной. Там не развита инфраструктура, а это влияет на узость мировоззрения населения. Из-за того, что люди в таких странах живут, как в закрытом анклаве, для них все, что в другом мире считается нормальным, кажется опасным.

«Эта страна отстала в технологиях и для нее робот с камерой — это шпион, который что-то украдет. А что украдет? Пока не знаем. Вывод — это было неправомерное задержание», — заключил Шалоносов.

Закон и технический прогресс

Мир не стоит на месте, а технический прогресс продолжает развиваться. Завтра роботов может стать больше, как и случаев подобных тому, что произошел с Ай-Дой. Следовательно возникает вопрос — нужно ли законодательствам стран подстраиваться под новые технологии?

Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов отметил, что технический прогресс всегда граничит с вопросом вмешательства в частную жизнь. Например, когда появились Google Glass, некоторые страны были готовы разрешить их продажу и использование, а в России запретили.

Все, что касается новых средств сбора безопасности, так или иначе будет соприкасаться с законодательством. И вероятнее всего его придется менять. По словам Ионова, в Азии и ЕС это делается немного быстрее, чем в России.

«ГОСТовская бюрократия во многих вещах может душить. Я надеюсь, что новоизбранные законодатели будут более мобильными и активными в части принятия той нормативной базы, которая действительно упрощала бы жизнь и людям, и коммерческой среде, и соответственно помогала бы нашему бизнесу расти и развиваться», — отметил Ионов.

Шалоносов же заявил, что такие вопросы нужно решать на крупных саммитах. Например, собрать встречу ООН или саммит Ближнего Востока, где можно будет поднять те или иные проблемы в области робототехники и решить, что приемлемо, а что нет.