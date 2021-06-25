Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. По прогнозам специалистов, девушку в скором времени вернут в Россию, а блогер перейдет на сторону властей.

О смягчении наказания для пары сообщили в Би-би-си. Позднее эту информацию подтвердил адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский, а также посольство России в Минске. По словам защитника, с россиянкой все так же проводятся следственные действия. Но Гашинский уверен, что в дальнейшем судьба его подзащитной разрешится положительным образом.

По информации российского посольства, на данный момент решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги консульскими сотрудниками. Дипмиссия также постоянно находится на связи и взаимодействует по этому поводу с белорусской стороной, в частности, с главным следственным управлением СК Белоруссии, адвокатами и родителями девушки. Прогнозов на освобождение девушки давать в ведомстве не стали.

Туманное будущее?

Будущее Сапеги и Протасевича зависит теперь от того, насколько они сотрудничали со следствием и какие показания давали. Об этом «360» рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Вряд ли совсем закроют уголовное дело. Процессуальные действия должны быть проведены. Сапегу могут передать России в рамках договоренностей между двумя странами Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, перевод под домашний арест не означает скорого освобождения. Важен их статус: подозреваемые, обвиняемые, свидетели. Что касается нынешнего смягчения наказания, Солонников полагает, что задержанные добились его, дав показания «на кого надо».

Руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик счел возвращение Сапеги на родину неизбежным событием.

«Это должно произойти довольно скоро, поскольку нет никакого смысла напрягать отношения с Москвой вокруг этого случая. Что касается Романа Протасевича, он из Белоруссии. Судя по его поведению, на мой взгляд, он принял для себя решение все-таки сотрудничать с властями на куда более добровольной основе, чем принято считать. Вполне возможно, что мы увидим его в какой-то роли, играющей за сторону властей в обозримом будущем», — пояснил Царик.

Тем временем СК Белоруссии заявил, что пара обратилась с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В Сети уже появились кадры прогулки молодых людей по улицам Минска.

История задержания Сапеги и Протасевича началась с экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сигнал о бомбе оказался ложным. Протасевич и Сапега находились на борту — и их задержали. Против сооснователя Nexta открыли уголовное дело по нескольким статьям, в частности, об организации массовых беспорядков. На россиянку завели два уголовных дела.