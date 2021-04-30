Просвещение на грани закона. Главу крупнейшего в России исламского издательства связали с терроризмом

В Москве арестовали Асламбека Эжаева. Его обвиняют в поддержке и финансировании террористов, а также распространении экстремистской литературы. Обыски прошли и у родных издателя исламской литературы. Его друзья говорят, что дело заказное, но следователи уверены в своих доказательствах.

29 апреля в Москве арестовали владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева. Следственный комитет считает мужчину участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство»*. Также Эжаева подозревают в финансировании терроризма.

По версии следователей, с 2012 года Эжаев передал более 34 миллионов рублей лицам, подозреваемым в терроризме. Деньги переводились на банковские карты, а также через расчетную систему «Хавала». Последняя, по мнению ФСБ, часто используется для финансовой поддержки террористических организаций.

Помимо этого, Асламбек Эжаев использовал для сбора и перевода денег свой издательский дом, уверены представители закона. Книги «Умма» признавались экспертизами экстремистскими. Однако владелец просто менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги распространялись в том числе и среди заключенных.

Экстремизм и наркотики

Следователи также вспомнили, что Эжаев был близко знаком с идеологом северокавказского вооруженного бандитского подполья Александром Тихомировым по прозвищу Саид Бурятский. Его вместе с другими террористами силовики ликвидировали в 2010 году.

Помимо самого издателя, не остались без внимания и его родственники. У них дома, а также на объектах, использующихся для печати и распространения запрещенных книг, прошли обыски. Были изъяты мобильные телефоны с сообщениями от террористов, много банковских карт, отчетные документы по денежным перечислениям и бухгалтерская документация издательства «Умма».

Также была обнаружена и атрибутика экстремистской направленности. А у одного из близких родственников Асламбека Эжаева правоохранители нашли лабораторию. Предполагается, что она служила для производства наркотиков растительного происхождения, которые впоследствии продавались.

Из семьи учителей

Известно, что Асламбек Эжаев родился 1 января 1963 года в селе Шатой бывшей Чечено-Ингушской АССР в семье учителей. В 1985 году окончил Грозненский нефтяной институт имени М. Д. Миллионщикова. С 1989 года занялся книгоиздательским бизнесом.

Его близким другом был другой издатель — поэт Илья Кормильцев, известный как автор текстов группы «Наутилус Помпилиус». Также Эжаев дружил с журналистами Орханом Джемалем и Надеждой Кеворковой.

По непроверенным данным, защищать Эжаева, возможно, возьмется адвокат, доктор юридических наук Мурад Мусаев.

«Умма» и Ко

Издательство «Умма» появилось в 2002 году. В переводе с арабского это «община», а в Коране слово «умма» означает «мусульманский народ», независимо от этнической принадлежности. Целью проекта было издание качественной исламской литературы, соответствующей условиям российского рынка.

Асламбек Эжаев работал в основном с классическими авторами, привлекая к работе различных редакторов, авторов, переводчиков. С самого первого года существования продукция издательского дома выставлялась на различных ярмарках. Впоследствии книги издательства часто передавали в СИЗО и ИК заключенным-мусульманам.

В 2005 году вместе с Советом муфтиев России и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Эжаев учредил литературную премию «Исламский прорыв». Ее презентация состоялась на 18-й Московской международной книжной выставке-ярмарке при участии главы Исламского комитета России Гейдара Джемаля, главреда издательства «Ультра.Культура» Ильи Кормильцева.

А спустя несколько лет Эжаев вместе с галеристом Маратом Гельманом и другими деятелями культуры того времени вошел в состав учредителей литературной премии имени Кормильцева. Поэт умер в Лондоне в 2007 году от онкологического заболевания, успев перед смертью принять ислам.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.