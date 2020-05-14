Просвечивающую пластик камеру нашли в китайском смартфоне. Оказалась, на такое способны и iPhone

У новой модели смартфона OnePlus 8 Pro неожиданно обнаружилась функция камеры-рентгена. Пользователи в восторге — наконец-то можно в буквальном смысле увидеть человека насквозь.

Новую модель китайского смартфона OnePlus разработчики презентовали еще в апреле. В России эта фирма не так известна, как ее соотечественники — Xiaomi и Huawei, при этом цена на новую модель колеблется в районе 70-80 тысяч рублей.

Зато за рубежом OnePlus получает в последнее время в основном положительные отзывы. Например, предыдущая модель, OnePlus 7 Pro, стала лучшим флагманом 2019 года. А в этом году компания представила смартфон с инновационным дисплеем и, самое главное, обновленной камерой.

Вскоре оказалось, что новая модель таила в себе немало «сюрпризов», о которых даже разработчики умолчали. Так, например, после выхода смартфона выяснилось, что инновационный экран с 10-битным отображением цвета почему-то некорректно воспринимает черный цвет — в компании это признали аппаратной ошибкой. Это значит, что обновление прошивки не поможет.

Но настоящим открытием стала камера. Дело в том, что пользователи обнаружили скрытую функцию, которая, похоже, с лихвой компенсирует все недостатки новой модели. Если настроить режим съемки «Фотохром», смартфон просвечивает предметы насквозь. Не все, конечно, а только некоторые виды пластика.

Таким образом, камера позволяет видеть «внутренности» всех домашних приборов.

Если же включить этот режим в темноте, то можно увидеть инфракрасные излучения.

Такая камера дает массу возможностей. Наверняка она понравится полицейским и охранникам в магазина, ведь это отличная замена металлоискателю — сразу видно содержимое карманов. Шоплифтерам будет сложно обмануть столь умный агрегат.

Поэтому неудивительно, что большинство пользователей сразу заинтересовал вопрос: а может ли такая камера просвечивать одежду? Как выяснилось, очень даже может.

Специалисты предположили, что инфракрасное излучение, исходящее от камеры, проходит через некоторые виды пластика. Оно отражается от, например, металлов, и в итоге получается так, что на фото можно увидеть «внутренности» предмета. Именно эта «суперспособность» и вызвала восторг в социальных сетях. Правда, люди руководствовались не только соображениями безопасности.

Покопавшись в технологии эксперты поняли, что инфракрасное излучение фронтальной камеры iPhone может действовать так же, как и аналог в китайском смартфоне. Эта функция, конечно, заблокирована, но с помощью специального софта ее удалось восстановить. Так специалист смог сделать рентгеновские снимки и на фронтальную камеру iPhone.

Впрочем, камера просвечивает далеко не все материалы, и в основном только тонкие слои. Но может быть, разработчики захотят улучшить эту технологию в следующих моделях, учитывая такое внимание со стороны покупателей.