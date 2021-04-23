Грядут изменения в ипотеке. Последствия повышения ключевой ставки ЦБ простыми словами

В Банке России впервые с 2014 года приняли решение повысить ключевую ставку на 0,5%. Регулятор подчеркнул, что при текущем уровне инфляции она может превысить 5-6%. Почему поступок ЦБ был предсказуем и что он означает для россиян, разбирался «360».

Ключевую ставку ЦБ поднимает уже второй раз за год. В прошлый раз — 19 марта — повышение было на 0,25%. Им хотели снизить темпы инфляции и укрепить рубль. Нынешние действия в Банке России объясняют этими же причинами.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных», — отмечено в пресс-релизе регулятора.

Кроме того, повысился и прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2021 год. Теперь он составляет 4,7-5,2%.

Кредиты брать все равно будут

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что рассматривалось два варианта повышения ставки — на 25 и 50 базисных пунктов. Второй выбрали, так как российская экономика активно восстанавливается, а мягкая кредитно-денежная политика поддержала ее в полной мере. Свою роль сыграли инфляция, в том числе рост цен, внешние условия и другие факторы.

«Наше решение ускорить возвращение к нейтральной ставке позволит вернуть годовую инфляцию к 4% к середине 2022 года», — сказала Набиуллина.

Центральная задача Банка России, подчеркнул в беседе с «360» президент Альфа-Банка Олег Сысуев, как раз заключается в таргетировании инфляции. Этим регулятор и занимается, причем довольно успешно. Предпринятые им меры скажутся на россиянах по-разному.

Если говорить по-простому, то деньги становятся дороже. Естественно, ипотека потянется за этой ставкой. И для некоторых станет менее доступной Олег Сысуев президент Альфа-Банка.

Сысуев напомнил, что в настоящее время депозиты в банках хранить невыгодно. С повышенной ключевой ставкой ситуация изменится в лучшую сторону.

«Люди будут возвращать деньги в банки и получать доход более высокий», — заметил он.

Возможности бюджета по предоставлению льгот и субсидированию процентных ставок президент Альфа-Банка назвал «в достаточной степени исчерпанными». Однако брать ипотечные кредиты россияне, скорее всего, не перестанут.

Квадратный метр может подешеветь

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил «360», что повышение ключевой ставки было ожидаемым. Профессионалы рынка недвижимости к этому готовились давно.

«Это было видно по тенденции снижения ставок по некоторым программам — особенно по первичному рынку, по господдержке», — сказал Ракута.

Эксперт добавил, что банки прибегают к снижению ставок, чтобы «закрыть последние объемы и выдать побольше кредитов».

Повышение [ключевой] ставки означает, что сама ипотечная ставка пойдет вверх. Банки будут пересматривать свою кредитную политику. Ставки по ипотеке в целом, что по новостройкам что по вторичному рынку, будут расти Дмитрий Ракута ипотечный брокер.

Резкого повышения ипотечных ставок, по словам Ракуты, не будет. Такой подход для банков не логичен. Он оценил возможный рост в пределах 0,3-0,5%, что в итоге, безусловно, скажется на конечном потребителе.

«Возможно, ставка отыграет стоимость квадратного метра. <…> Ипотека и стоимость квадратного метра неразделимы и балансируют друг с другом. Скорее всего, если будет резкий рост, то стоимость квадратного метра будет снижаться», — заключил эксперт по недвижимости.