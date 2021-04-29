Три ростовских рынка закрыли после рейда силовиков. За темные дела чиновников платят простые торговцы

В Ростовской области закрыли три рынка после рейда силовиков. Возмущенные предприниматели устроили митинг и потребовали вернуть им право на торговлю. С чем связан интерес силовых структур к торговым точкам, разбирался «360».

Доступ к павильонам заблокировали утром 28 апреля, сообщил сайт «Ростов-на-Дону Онлайн». Накануне территорию рынков «Атлант», «Классик», «Алмаз» и «Овощной» между Аксаем и Ростовом-на-Дону оцепили сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

День тысяч силовиков

Участие в рейдах приняли до пяти тысяч сотрудников правоохранительных и силовых ведомств, рассказал источник. Рынки проверяли на законность работы, добавил «Интерфакс».

Собеседник агентства подчеркнул, что в Аксайском районе собралось более 3,5 тысячи силовиков. Якобы поступила информация о нелегальных мигрантах на рынках, а также сведения об организации на их территории «проституции, торговли наркотиками и оружием».

Утверждается, что проверки провели в рамках расследования уголовного дела против главы района Виталия Борзенко. В материалах также фигурируют несколько местных бизнесменов.

«По предварительной информации, все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу Борзенко. Он единственный, кого не удалось пока задержать», — уточнил источник.

После рейда, писал ТАСС, составили около 120 административных протоколов. Силовики проверили более 500 торговых объектов. Упоминались и задержания, которые проводили правоохранители в рамках спецоперации. Их точное количество не называлось.

Проще все бросить и уйти

Три рынка в итоге закрыли, а торговую деятельность запретили, сообщил паблик «Нетипичный Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

«При этом от властей нет никаких объяснений, что происходит. Людям просто сообщили, что больше они там работать не смогут и попросили найти новое место для трудоустройства», — отмечено в публикации.

На площади у «Атланта», «Алмаза» и «Овощного» собрались сотни возмущенных продавцов, получивших уведомление о расторжении договоров аренды. Оборот торговых точек, писал «Ростов-на-Дону Онлайн», предприниматели оценили более чем в миллиард рублей. За товарами к ним едут из Ростова, области и соседних регионов.

У кого-то просто сезонный товар. Люди горят. Вложили кредиты. Мне гораздо проще бросить магазин и уйти, чем платить аренду за пустые дни. Кто мне это возместит? Продавец одного из рынков

К собравшимся приехал исполняющий обязанности главы Аксайского района Константин Доморовский. Он подтвердил, что рынки заблокировали из-за проверки законности получения земли собственниками. К ним, по словам чиновника, относятся структуры бизнесменов Бабаевых и семьи Виталия Борзенко. Как долго продлится расследование, Доморовский ответить затруднился.

Для помощи предпринимателям, торговавших на закрытых рынках, ростовские власти позже открыли горячие линии в департаменте потребительского рынка региона, управлении торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону и администрации Аксайского района.

Десятилетия нелегальных дел

Возглавлявшего район Виталия Борзенко в апреле арестовали на два месяца, сообщал «Интерфакс». Его заподозрили в мошенничестве и создании преступного сообщества, а также злоупотреблении должностными полномочиями. В деле, отмечал источник, фигурировало несколько ростовских предпринимателей.

Одновременно с арестом Борзенко, рассказал «Ростову-на-Дону Онлайн» один из участвовавших в рейде силовиков, стали готовить проведенную 27 апреля спецоперацию. Он же добавил, что под стражей находятся родственник главы Аксайского района Иван Ситько — совладелец земли под рынками, а также члены семьи бизнесмена Карима Бабаева. Предпринимателя следствие считает лидром преступной группировки.

Нелегальная деятельность на рынках, по словам сотрудника правоохранительных органов, процветала на рынках более 15 лет. Чиновник, считают в официальных структурах, ее «крышевал». Среди активов семьи Борзенко обнаружили 172 объекта недвижимости, среди которых в том числе кафе, бары, СТО, автосалоны, АЗС и огромные земельные участки.

Виталий Борзенко возглавил район в июне 1994 года и с тех пор регулярно переизбирался на этот пост.