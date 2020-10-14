Во вторник вечером Apple провела новую презентацию с новинками. Они показали умную колонку HomePod mini, смартфоны iPhone 12-й серии, беспроводную зарядку MagSafe. Но еще больше они показали между строк, отработав до автоматизма каждый жест и выражение лица — все, чтобы втереться в доверие и продать побольше.

Секреты Тима Кука

Уже первые секунды презентации ввели фанатов в напряжение, заставив гадать, а не внедрили ли в Apple ночной таймлапс или улучшили видео настолько, чтобы снимать в настолько хорошем качестве даже в темное время суток. На все вопросы уже через несколько секунд начнет отвечать Тим Кук.

Пока большинство следило за словами, Тик Кук, кажется, активно подавал и невербальные знаки. Все это он показал за пару минут своей вступительной речи.

Жестикуляция — привычное явление. Все люди делают движения руками, когда разговаривают, особенно в минуты волнения. Но Тим Кук едва ли за столько лет публичных презентаций не смог побороть этот комплекс и все еще нервно размахивает руками, когда обращается к миллионам фанатов по всему миру.

«То, что они используют руки, говорит о том, что у них высокий уровень ораторского мастерства. Это говорит об их опытности. Их дрессировали на то, чтобы их движения были уверенными. Они работают на общий посыл», — отметила в разговоре с «360» психолог Светлана Филатова.

Когда-то королеву Елизавету II уговорили обратиться к британцам впервые по телевидению, чтобы у них было ощущение, что она вместе с ними дома. Теперь телевидение уже не так популярно, его место занял интернет, но цели все те же. А Тим Кук для большей убедительности на каждое слово you («ты») показывает пальцем в камеру.

«У него очень слабая позиция, у него нет силы. Он, когда рассказывает, он ручки складывает, он постоянно подскакивает, у него немножко сгибаются коленки, и он как будто пытается выпрыгнуть выше. Это состояние, условно как будто он пытается выпрыгнуть из своих штанишек. Он сам не верит в крутость iPhone до конца. Его внутреннее состояние не совпадает с дрессурой», — поделился своим впечатлением от вступительного слова Тима Кука эксперт по физиогномике Григорий Семчук.

Простые парни

Столь активную жестикуляцию можно было бы объяснить индивидуальными особенностями главы Apple, если бы не поразительное совпадение. Те же открытые руки можно увидеть практически у всех спикеров, представляющих продукцию. Эксперты сходятся во мнении, что это значит максимальную открытость, ну как минимум показную.

Вице-президент Apple по международному маркетингу Боб Борчерс. Источник фото: YouTube

«Это жест того, что я от тебя ничего не скрываю. Они настолько хорошо умеют владеть своим телом и голосом, что их поймать на лжи очень сложно. Их научили», — отметила Светлана Филатова.

А еще этот жест, если расставить руки чуть пошире, напоминает объятия. Глава американского сотового оператора Verizon Ханс Вестберг как будто встретился нам на улице и спешит обнять старого знакомого.

Глава «Verizon Communications» Ханс Вестберг. Источник фото: YouTube

«Это стремление вас действительно обнять, о вас заботиться, вас опекать. Но это первый шаг, этим опеканием он делает человека зависимым. Я буду вас опекать, но я за это с вас авторитарно начну требовать больше внимания, уважения. Они показывают, что мы вам даем, мы о вас заботимся, но этим же мы делаем вас от себя зависимыми, вы становитесь нашими рабами. Это манипуляторная авторитарность», — заметил Григорий Семчук.

Все эксперты сошлись во мнении, что перед презентацией жесты и каждое движение были хорошо отрепетированы, так что делать вывод о личных качествах спикеров сложно. Директор отдела Siri Data Science and Engineering в компании Apple Яэль Гартен оказалась менее всего подготовлена.

Директор отдела Siri Data Science and Engineering Apple Яэль Гартен. Источник фото: YouTube

«Руки расставляет, но локти от тела не отодвигает. У нее получается, что жест скованный. В этом стремление заботиться, но на ближайшем оперативном пространстве. Она не берет ответственность за то, что будет дальше. Страх взять больше, чем она может потянуть», — сказал про нее Григорий Семчук.

Еще один распространенный жест — складывание рук словно в позе мольбы. Но эксперты считают, что по-настоящему просит о чем-то только Тим Кук. У остальных спикеров посыл другой: мы долго искали, выбирали и предлагаем вам единственно верное решение.

«Они подушечками пальцев прикасаются рука к руке, но пальцы растопырены. И ладошки не складываются. Это то состояние, когда они показывают, что при выборе модели они рассмотрели различные возможности. Каждый пальчик означает поиск вариантов», — отметил Семчук.

Дорогая обыденность

Но не только жесты привлекают внимание. Эксперты обратили внимание на голос Тима Кука. Его вкрадчивая интонация тоже напоминает разговор по душам.

«Он умеет задавать вопросы и получать ответы. По логике вещей, по общепризнанным стандартам, человек должен выйти в костюме, а тут кроссовки. У данного психотипа нет жестов. Они берут голосом, живут голосом», — сказал бизнес-профайлер Алексей Крутилин.

Для своей презентации Apple выбрала очень сдержанные цвета. Недаром один из главных новых продуктов должен применяться дома, да и герои презентации находятся в подобающих декорациях. Вот только, несмотря на простоту, выглядит это все равно броско.

«Все эти буковки смотрятся чисто, красиво, современно. Что касается видеороликов, то они привычно броски, стильные, сочные, красиво собраны по цветам. Все как будто по гайдам, которые Apple наверняка имеет, ибо все их видео одинаково просты и прекрасны», — отметил Дмитрий Литвинов.

Они сделали видео максимально толерантным, все максимально простое, свободная одежда, а-ля обыденная, как простые люди Григорий Семчук.

Толерантность и сдержанность в одежде была выбрана несмотря на то, что в моде сейчас совсем другое. Пока модники скупают разнофактурные предметы гардероба, блестки, клеш, топ-менеджеры Apple облачаются в однотонные поло, плотные рубашки и кроссовки.

Дизайнер Владислав Лисовец считает, что подчеркнутая простота понадобилась им для того, чтобы выпятить гаджет, который уже давно перестал удивлять своими функциями. Если бы Тим Кук оделся во что-то яркое, новый iPhone мог бы никто и не заметить.

«Так позиционирует себя компания: мы простые, мы для вас. Таким образом она и находит свою аудиторию, как будто она якобы не кичится. Сама модель лаконичная, простая. Начинка отстает от современных технологий. Те, на ком они держатся, все еще стесняются и боятся дорогого, яркого», — заметил Лисовец.

Подчеркнутая простота Apple наверняка обошлась немало: все эти эксперты по стилю, жестам, поведению. Окупится ли она, станет известно скоро, когда стартуют продажи новых iPhonе.