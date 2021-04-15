Пространство для круга. Дрифтерам предложили помочь, а не наказывать

Петербургские дрифтеры так увлеклись ездой без правил, что сожгли себе машину. Поклонников такого стиля вождения много, нередко они создают на дорогах аварийные ситуации. Решать вопрос нужно, уверены автоэксперты, но не с помощью запретов. Лучше сделать доступнее автодромы и позволить людям оттачивать мастерство в безопасных условиях.

Петербургские дрифтеры так увлеклись «управляемым скольжением», что даже сожгли себе машину.

Действия любителей «Форсажа» попали на камеры, а также в поле зрения блюстителей закона. Но официально понятия дрифт в российском законодательстве не существует и наказать за сам факт такой езды нельзя.

Ответственность может наступить только в том случае, если дрифтер параллельно нарушает какие-либо правила дорожного движения, например, превышает скорость или выходит за пределы полосы, объяснил «360» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Молодецкий задор»

По словам автомобильного журналиста и автоэксперта Петра Баканова, в России дрифт — достаточно распространенное занятие. Есть даже отдельные дисциплины в автоспорте, связанные с дрифтом. По нему проводятся соревнования, ведь дрифт в первую очередь является искусством управляемого скольжения и может быть очень зрелищным мероприятием.

«Но сейчас дрифт сильно увлекает горячих и молодых ребят, которые начинают этим заниматься на любых тупиках, на пустых дорогах и площадках, где это вообще можно сделать», — сказал Баканов.

Также популярными площадками для дрифта становятся парковки торговых центров и гипермаркетов, автостоянки и другие открытые пространства, где есть достаточно места для осуществления маневра. По мнению автоэкспертов, это отражение большой проблемы — нехватки доступных для большинства автодромов, треков и площадок для автоспорта, где дрифтеры могли бы оттачивать свое мастерство без угрозы создания аварийных ситуаций.

На имеющихся площадках ценник бывает нереально высоким, огромные требования и узкие промежутки в расписании между гонками и прочим. Поэтому народ и выезжает на улицу Петр Баканов.

В большинстве случаев дрифтом в России занимается молодежь, уверены эксперты. Спортсменов в этой дисциплине мало в силу высокой стоимости подобного развлечения.

«У нас в России это отчасти такой молодецкий задор, который поддерживался выходом фильмов по типу „Форсажа“. У молодежи появились небольшие деньги, они могут купить себе какую-то машину, им хочется как-то энергию проявлять, но площадок нет. И они делают это на дорогах общего пользования», — добавил Баканов.

Причем для дрифта в российских реалиях отлично подходят обычные жигули, которые можно купить практически за бесценок. Одними из лидеров в движении любителей дрифта являются участники группы «Боевая классика», где молодые люди делятся опытом вождения и «прокачки» отечественного автопрома. В сообществе можно встретить самых разных людей, некоторым из них нет и 16 лет, однако опыт дрифта у них уже есть.

Повсеместный дрифт

Новости о дрифтерах на российских дорогах возникают едва ли не каждый день, что только подтверждает актуальность вопроса об отсутствии инфраструктуры. Накануне в Санкт-Петербурге лихач устроил дрифт прямо перед Александринским театром, сообщило издание «Диалог».

Житель Петрозаводска, например, решил подрифтить на перекрестке, где незадолго до этого проезжали другие автомобили. Водитель дождался, пока участники дорожного движения покинут участок, разогнался и сделал несколько кругов. Все это попало на камеру видеонаблюдения.

Есть и такие, кто предпочитает оставаться вне оживленных участков и выбирает для дрифтинга более безопасные, с их точки зрения, места. Так, например, случилось в Астрахани, где водитель начал крутиться на парковке у магазина «Лента».

Обычно в таких локациях дрифтеры устраивают свое шоу по ночам, когда риск того, что случайный покупатель угодит под колеса или чужое имущество будет испорчено, минимален.

Однако получается это не всегда — в случае с Астраханью участок для дрифтинга оказался достаточно узким, так что водитель оставался в опасной близости и от других автомобилей, и от фонарных столбов. Более того, как сообщило местное издание «Пункт А», эта парковка стала излюбленным местом сбора уличных гонщиков, которых полиция неоднократно штрафовала.

Бороться или возглавить?

Автоэксперты уверены, что запрещать дрифт или вводить такое понятие в законодательную базу, чтобы в дальнейшем наказывать за него, не стоит. Петр Шкуматов убежден, что запреты только станут провокацией для новых нарушений. А дрифтовать от этого любители адреналина и зрелищности не перестанут.

Дрифт существует несколько десятков лет. Надо просто признать, что есть определенное количество таких людей, и создавать для них инфраструктуру, в том числе специальные полигоны, где они могут покрутиться Петр Шкуматов.

Заниматься этим вопросом должны местные власти, уточнил он. Стоит выделять участки земли и давать возможность людям заниматься любимым делом, потому что существующих площадок мало, а ценник на них может переваливать за несколько десятков тысяч за одно занятие.

«Запретить, не пускать — это не выход, а просто провокация конфликтов, нарушений. В итоге это все приходит к понятному результату: люди занимаются дрифтом, но делают это абсолютно хаотично и без каких-либо правил», — заключил Шкуматов.