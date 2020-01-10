«Разгул криминала вылился в разбой и расстрел людей. Просто накипело»

Рассказывает Виталий Лабахуа, независимый политолог из Абхазии

Касательно оружия из оружейной комнаты в здании администрации президента комментировать сложно. Пока эти данные ничем не подтверждаются. Более того, похищение оружия бессмысленно в силу того, что у населения Абхазии и так достаточно много огнестрельного оружия. Также активисты, которые брали здание администрации президента, призывали не наносить ущерб и не брать имущество.

Что касается ситуации в целом, она сложилась патовая. Практически все политические силы Абхазии призывают действующего главу страны подать в отставку и провести новые выборы. Они должны снять напряжение, которое есть в обществе вследствие неоднозначных итогов последних выборов. Они не могут считаться полностью легитимными, так как нарушен фундаментальный момент законодательства: во втором туре президентом провозглашается только тот, за кого число поданных голосов больше, чем число голосов, поданных против него.

В стране проходили самые разные события, в том числе и некий разгул криминала, который вылился в откровенный разбой и расстрел людей в центре города. Часть оппозиции обвиняет нынешнюю власть в причастности к этому. Накипело. У людей просто накипело

Ситуация патовая в том плане, что у оппозиции нет четких планов по силовому захвату власти, оппозиция фрагментирована, все политические силы собрались, все хотят, чтобы президент ушел в отставку и прошли новые прозрачные выборы. В то же время президент понимает, что отставка будет фактически завершением его политической карьеры, и уходить не хочет, отказывается даже рассматривать этот вариант. Он призывает сторонников к противостоянию, в том числе силовому, с оппозицией.

Не знаю, как будет развиваться ситуация. Сегодня планируется митинг сторонников президента. Их призывают прийти к тому месту, где находятся активисты оппозиции. Если это произойдет, столкновения неизбежны. Очевидно, что президент идет на обострение ситуации. Готова ли оппозиция принять такие правила игры и в открытую устроить гражданское противостояние… я думаю, не готова.

Если президент покинет свой пост, ситуация только улучшится. Это снимет напряжение

Президент нынешний — достаточно одиозная личность для современной Абхазии. Это человек, который многократно проигрывал выборы, противостоял практически всем политическим силам Абхазии, растерял практически половину своих сторонников за четыре года у власти. Я считаю, что пока он будет цепляться за власть, нагнетать обстановку, напряжение в Абхазии будет расти и может вылиться в самые непредсказуемые формы.

В то же время оппозиция пытается вернуть ситуацию в правовое русло. Параллельно сегодня, в три часа дня, начнется заседание Верховного суда Республики Абхазия. Уже в новом составе. Это одна из претензий, которая была высказана нынешнему президенту, когда Верховный суд отклонил жалобу на проведение выборов. Выяснилось, что та коллегия, которая рассматривала вопрос, не имела права принимать такое решение. Более того, один из судей откровенно занимал позицию в поддержку президента и лоббировал такое решение. Сейчас суд отменил предыдущее решение. Если он признает выборы нелегитимными, тогда позиция президента станет не то что шаткой, фактически суд признает его узурпатором.

Если все же с поста президент не уйдет, оппозиция не смирится. Каких-то силовых действий или действий, способных развязать гражданскую войну, оппозиция проводить не будет. Но противодействие президента в рамках правового поля всеми доступными методами будет. Боюсь, если он останется у власти, напряжение в Абхазии не снизится, а лишь нарастет и будет угрожать новыми столкновениями. Это, безусловно, скажется и на экономике страны, приведет к оттоку гостей, возможно, нарушит туристический сезон и так далее.