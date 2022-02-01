Лечиться самому или бежать к врачу? Простая инструкция при первых симптомах ковида

В России начался беспрецедентный рост заболеваемости ковидом. «Омикрон» не только распространяется быстрее предыдущих штаммов, но и проявляет себя иначе. «360» подготовил инструкцию о том, когда стоит обращаться за помощью в больницу и как лечиться от коронавируса в домашних условиях.

Кому стоит остаться дома?

Согласно методическим рекомендациям от Минздрава, есть несколько типов пациентов, которые могут оставаться дома.

Во-первых, это касается всех людей, не относящихся к группе риска — меньше 60 лет, без хронических заболеваний и избыточного веса — и прошедших вакцинацию или ревакцинацию против коронавируса менее шести месяцев назад либо переболевших менее шести месяцев назад.

В этом случае, если у человека появляются симптомы ОРВИ — кашель, насморк, першение или боль в горле, температура не выше 37,5 градуса, — но нет результата теста ПЦР, ему следует оставаться дома. Если человек живет с кем-то, то желательно изолироваться в отдельной комнате и избегать тесных контактов. В идеале носить маску, находясь в одном помещении с домочадцами.

Далее необходимо проветривать помещение каждые три часа, соблюдать питьевой режим и не реже трех раз в сутки измерять температуру тела. В идеальных обстоятельствах измерять уровень сатурации пульсоксиметром два раза в день. Показатель должен быть не ниже 95-96%.

Еще одна группа людей, которая может оставаться дома, — это те, кто вакцинировался, ревакцинировался или переболел ковидом не менее шести месяцев назад, получил положительный тест на коронавирус, но не имеет симптомов заболевания и относится к группе риска.

В таком случае рекомендации по лечению остаются теми же.

Что принимать?

Если человек относится к первой группе людей — есть симптомы ОРВИ, не относится к группе риска, нет результата ПЦР, — то он может использовать такие противовирусные аппараты, как «Арбидол». Его рекомендуют принимать по одной или двум капсулам один раз в сутки в течение 10-14 дней. Он блокирует раннюю стадию размножения вирусов и препятствует его проникновению в клетки организма. Помимо этого, можно также использовать капли или спрей в нос.

Против насморка разрешается применять солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

С болями в горле можно бороться посредством растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания и спреев.

Если температура поднимается до 38 градусов и выше, то можно принять жаропонижающие препараты.

В качестве укрепления иммунитета можно пить витамин C и витамин D.

Если человек относится ко второй группе — нет симптомов ОРВИ, относится к группе риска, положительный ПЦР, — то перечень действий сокращается. По-прежнему можно использовать противовирусные препараты, капли или спрей в нос, а также солевые растворы при насморке и заложенности. Все остальное лечение должен назначать врач.

Если есть лекарства, которые ранее были назначены для применения на регулярной основе, то их нужно продолжить принимать в той же дозировке.

В обоих случаях не рекомендуется применять антибиотики без показания врачей.

Беременным женщинам можно принимать что-либо только по рекомендациям врача.

Когда вызывать врача?

Если человек относится к первой группе и его состояние начинает ухудшаться, то необходимо обращаться к врачу.

В случае, если температура выше 38 градусов держится более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, необходимо позвонить в кол-центр поликлиники или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником.

В случае, если у человека появилась одышка, участилось дыхание, ему не хватает воздуха, боль в груди мешает дышать или уровень сатурации стал ниже 94-95%, необходимо вызывать скорую по номеру 103.

Если человек относится ко второй группе и у него появились любые признаки ОРВИ — кашель, насморк, першение или боль в горле, — то необходимо позвонить в поликлинику или в единую службу 122.

Если же у него появились проблемы с дыханием и/или снизился уровень сатурации менее 94-95%, то необходимо вызывать скорую. Если его температура стала выше 38 градусов, то также необходимо звонить в скорую.

Если человек не был вакцинирован или не переболел ковидом, то в этом случае при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР необходимо изолироваться дома и позвонить в единую службу 122 или поликлинику. Точно так же при получении положительного результата ПЦР вне зависимости от течения болезни нужно позвонить в 122 или поликлинику. При ухудшении состояния нужно обращаться в скорую по номеру 103.

Бессимптомный ковид

Если человек вакцинировался, ревакцинировался или переболел ковидом менее шести месяцев назад и получил положительный ПЦР-тест, но не страдает никакими симптомами заболевания, то ему следует изолироваться дома и просто следить за температурой тела, измеряя ее хотя бы один раз в сутки.

Как обращаться с ребенком

Если ковид или подозрение на него обнаружили у ребенка, то в первую очередь его необходимо оставить дома. После этого обратиться в единую службу 122 или местную поликлинику для дистанционной консультации.

В данном случае строго запрещается заниматься самолечением. Необходимо выполнять только рекомендации медицинских работников.

Если состояние ребенка ухудшается — звонить в скорую по номеру 103.

За последние сутки в России выявили 74 692 новых случая заражения коронавирусом. В Москве около 80% выявленных случаев коронавируса пришлись на «омикрон».