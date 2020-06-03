«Где супруга? Почему не пускают?» История москвича, пропустившего пандемию из-за комы

Мы так живем уже несколько месяцев, а один москвич только узнал, что на Земле пандемия коронавируса. Он довольно долго находился в состоянии комы, и теперь происходящее для него новый мир. Каково проснуться в другом мире, но при этом остаться в уме?

Житель Москвы попал в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента РФ 6 марта. Его прооперировали, а через неделю мужчина впал в кому. В сознание он пришел в конце мая, но ему сразу не стали говорить о происходящем в стране и мире. Нейрохирург пациента Андрей Реутов рассказал «360» историю человека, который проснулся в новом мире.

На момент, когда пациент попал в больницу, в Сети появлялись только первые данные о коронавирусной инфекции. 6 марта москвича успешно прооперировали. Мужчину доставили в учреждение, по словам Реутова, с гигантской опухолью головного мозга — более семи сантиметров. Операция прошла успешно, пациент был в ясном сознании, разговаривал.

Но спустя неделю состояние его здоровья начало ухудшаться из-за нарастающего отека мозга, и он впал в кому. После этого его отправили в реанимацию. Во время пребывания в этом состоянии у мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию и подозревали даже коронавирусную инфекцию, но тест оказался отрицательным.

В конце мая, когда пациент пришел в себя, он был ослаблен и общался с женой только по видеосвязи. Однако никто не говорил ему, что в мире пандемия, люди умирают из-за COVID-19, а в Москве режим самоизоляции.

«Понятно, что мы за каждого нашего пациента боремся до победного, но на тот момент из того, что я видел на МРТ, что происходит с его легкими, у меня не было даже мысли о том, что такая беседа когда-нибудь состоится», — сказал Реутов.

В какой-то момент пациент подошел к Реутову и спросил: «А что было-то? Где супруга? Почему не пускают?» Также мужчину интересовало, почему он в отделении один. И тогда пришлось постепенно все рассказывать.

Сейчас, по словам Реутова, пациент в норме — он даже делает зарядку, и глобального нарушения координации нет. На следующей неделе пациента хотят отпустить домой, но потом все-таки попросят его вернуться, ведь ему необходима реабилитация, в том числе дыхательная, ведь у него была тяжелая двусторонняя пневмония. Также с мужчиной работают психологи, диетологи, неврологи.

Ему это все очень интересно. Супруга как раз по чуть-чуть доносила информацию. Но он, конечно, стрессанул, потому что он понимал и понимает, что у него жизнь изменилась, правила жизни изменились, и легче явно не стало Андрей Реутов.

Источник фото: РИА «Новости» / Игорь Подгорный

Последствия и решения

Психолог Евгений Фомин по просьбе «360» проанализировал состояние пациента, вышедшего из комы, и дал советы для борьбы с проблемами, которые могут возникнуть.

Первая проблема внезапно проснувшегося человека — дезориентация в пространстве. Из-за этого появляется ощущение тревоги и даже возможны невротические расстройства, так как это событие вырвало его из социума.

Для пациента важно проговорить свои страхи, обсудить с кем-то то, что его больше всего беспокоит. Важно вернуть ощущение того, что он инкорпорирован в социальную структуру. То есть он является ее частью, потому что быть частью чего-то общего. Это чувство и понимание собственной безопасности Евгений Фомин.

Еще одна проблема — это фрустрация, неоправданные надежды. Если есть ощущение, когда человек считает, что все пошло не по плану. Например, он хотел выполнить ту или иную задачу и на два месяца выпал из жизни. Кроме того, все это время он не контролировал ни себя, ни пространство, ни события. Это, по словам Фомина, может привести к депрессии разной степени тяжести в зависимости от того, как человек воспринял саму кому.

Фомин уверен, что вышедший из комы человек должен ставить цели и планировать будущее — даже краткосрочные планы станут хорошим стимулом. Более того, важно принять произошедшее, понимать, к чему движется человек, чтобы тот хаос, в котором он оказался, не породил еще большую дезориентацию.

«Рационализация произошедшего. Он должен понимать, что с ним произошло, должен смириться с событиями, принять. Не должен катастрофизировать — когда человек гиперболизирует произошедшее, что „моя жизнь закончилась“, „после этого ничего не будет“, „все очень плохо“. Он должен смириться, принять и никого не винить в произошедшем», — заключил психолог.

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С учетом того, что пациент вышел из комы в период пандемии — время, когда появлялись новости о смертях людей от COVID-19, власти разрабатывали вакцину, объявлялись дополнительные меры защиты населения, — мужчине будет довольно сложно адаптироваться. Однако скрыть от него все, что случилось, невозможно. Как минимум потому, что он захочет увидеть жену, а ему скажут, что ей нельзя приезжать из-за режима самоизоляции. Либо он соберется купить себе воды в магазине, но его заставят надевать маску и перчатки.

Сложно дозировать информацию в подобной ситуации. <...> Все самое тяжелое он перенес в своем состоянии. Это будет для него уже, по сути, изучением истории, которую он проспал в коме Евгений Фомин.

Но пациенту в познании нового мира помогут люди, которые его окружают. В том числе это врачи, соседи по палате, няни и, конечно, его собственный смартфон. Это позволит «переварить» произошедшее безболезненно.

Из комы в новый мир

Мужчина из московской больницы пробыл в коме не очень долго. А ведь есть люди, годами лежащие в кровати.

В марте 2020 года из комы вышел футболист «Аякса» Абделак Нури. 22-летний парень был без сознания два года и почти девять месяцев. На больничной койке он оказался 8 июля 2017 года после товарищеского матча против немецкого «Вердера». Нури потерял сознание и упал на газон, его госпитализировали и установили, что у него необратимое повреждение головного мозга.

В 2018 году спустя 12 лет очнулся житель Китая. Он попал в аварию на автомобиле в 2006 году, когда ему было 36 лет. Из-за травм его парализовало, он впал в кому. Более 10 лет за ним присматривала 63-летняя мать, но в 2018-м он начал улыбаться и открыл глаза.

В 1991 году жительница ОАЭ Мунира Абдулла попала в ДТП и получила черепно-мозговую травму. Женщина находилась в коме около 27 лет. Ее в 2017 году «спас» наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид, который оплатил пострадавшей лечение в Германии. В 2018-м она начала издавать звуки, а потом самостоятельно заговорила.