Просить о помощи не стыдно. От суицида ребенка уберегут семья и психологи

В 2021 году в России число погибших в результате самоубийства детей выросло на 37,4%. Чтобы ребенок в сложной для него ситуации пошел за советом к семье, между ним и родителями необходимо наладить контакт. Если доверительные отношения не получается построить самостоятельно, стоит обратиться к психологу. Просить о помощи не стыдно.

Проблему детских суицидов обсудили на круглом столе в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его советник Роман Чуприков заметил, что в большинстве регионов России нет полноценной профилактики самоубийств среди несовершеннолетних.

«В некоторых регионах имеются факты, когда должность педагога-психолога занимает педагог-предметник, не имеющий соответствующей подготовки», — процитировала советника аппарата пресс-служба.

Опасный возраст

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «360» напомнила, что самым опасным периодом в плане суицида среди детей является возраст с 11 до 15 лет. Ребенок уже считает себя взрослым, у него возникает ощущение одиночества, кажется, будто его никто не понимает.

«Любая критика воспринимается детьми достаточно остро. И дети себя чувствуют достаточно самостоятельными, чтобы не сообщить об этом родителям, но объединиться с каким-нибудь другим подростком и вместе попытаться решить проблему. Но так как проблемы у обоих детей одинаковые, решение подбирается неверное», — пояснила Наумова.

Они думают: если вместе уйдут из жизни, то, наверное, это поможет. Или один ребенок приходит к выводу, что ему пора уйти из жизни, а второй лишь за компанию начинает играть в эту игру и потом боится отступиться Наталья Наумова детский психолог.

Родителям, подчеркнула психолог, важно находиться с детьми в контакте. Когда ребенок обращается с какой-то информацией, его не нужно высмеивать или критиковать. Стоит поддержать его и уже потом задавать вопросы, отвечая на которые, подросток придет к правильному выводу.

«Одновременно он не почувствует, что его осуждают, поучают, ни во что не ставят, а наоборот, уважают, любят. <…> Для ребенка, особенно подростка, самое главное — понимать, что он — большая ценность для родителей. Тогда и ничего доказывать не нужно», — сказала Наумова.

Если же ребенку не хватает ощущения нужности, у него могут возникнуть мысли о самоубийстве как способа доказать свою исключительность и выплеснуть затаенные обиды.

Просьба о помощи

Иногда родители видят, что им не удается выстроить доверительные отношения с подростком. На любой вопрос ребенок отвечает общими фразами и предпочитает не делиться никакой информацией.

«Это самый важный звоночек, который нужно не пропустить, и вовремя обратиться к психологам», — заметила специалист.

Необязательно обращаться за платными услугами — психологов достаточно в поликлиниках и школах. Важно не отвернуться от ребенка.

Если семья не может справиться с проблемой сама, никогда не стыдно вовремя обратиться за помощью. <…> Самое главное — спасти вовремя ребенка, быть в контакте всей семье и не допускать детских смертей Наталья Наумова.

Психолог, пояснила Наумова, посмотрит на ситуацию под другим углом. Поможет родителям, которые тоже иногда бывают «не в ресурсе» обратить внимание на те или иные моменты. Осуждать их никто не будет.

Без категоричности

В формировании доверительных отношений «дети — взрослые» немаловажную роль играют всевозможные запреты. Ребенку всегда будет хотеться нарушить один из них.

«Когда мы ребенку запрещаем, он абсолютно точно захочет нарушить запрет. Ребенку всегда хочется сделать что-то запрещенное, доказать родителям, что они не понимали, что все это неопасно», — сказала детский психолог.

Стремлением обойти табу подростки обычно пытаются доказать свою значимость. Поэтому лучше избавиться детей от категоричных запретов.

Все запрещенное — то, что ребенок попробует, но уже не признается родителям случае проблем. И мы не сможем ему помочь. Мы не ставим четких запретов, а спрашиваем: а как ты думаешь, что случится, что будет происходить. И дальше помогаем ребенку осознать риски, сопоставить за и против и сказать: «Да, решение только за тобой, у каждого есть мнение» Наталья Наумова.

«Когда показываем ребенку, что есть опасность, но родители его поддерживают, понимают, но не выступают против — как правило, ему это уже не интересно. <…> Он идет на риск только для того, чтобы доказать свою значимость — родителям, сверстникам, ребятам постарше», — заключила Наталья Наумова.