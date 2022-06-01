Ярославский бар «прошелся» золотыми ногами по истории. Местные жители встали на защиту древнего здания

Гастробар в Ярославле вывесил у себя на фасаде позолоченные женские ноги из окон исторического здания. Власти не увидели в арт-объекте нарушения закона, однако архитекторам и градозащитникам он пришелся не по вкусу. Несмотря на то, что инсталляция не наносит физического ущерба дому, она нарушает его целостный облик.

Ярославский бар Dudki разместил у себя на фасаде арт-объект с женскими позолоченными ногами в синих туфлях. Выставленные на подоконниках горшки с цветами стали похожи на юбки. Само здание является объектом культурного наследия. Это бывший «Дом жилой церкви Власия», построенный в 1878 году.

Золотые ноги на здании памятника архитектуры вызвали бурную реакцию у жителей Ярославля. Департамент градостроительства города рассмотрит законность установки на фасаде памятника архитектуры XIX века объекта в виде позолоченных женских ног. Вопрос рассмотрят 3 июня, написала «Российская газета».

Бар и раньше размещал на фасаде различные объекты. До этого на одном из окон красовалась огромная пятнистая лошадь.

Источник: страница Гастробара DUDKI в Вконтакте

Позиции сторон

Для одних ярославцев позолоченные ноги стали креативным арт-объектом, а для других пошлостью, которая портит фасад здания. Против выступила архитектор и градозащитница Ольга Мазанова. По ее мнению, арт-объект некорректен и возможно нарушает закон, поскольку на на фасадах зданий-памятников запрещена реклама, написал сайт 76.ru.

Архитектор уверена, что позолоченные женские ноги неуместны и с точки зрения эстетики. Здание раньше было домом священника церкви Власия, а сейчас в нем находится клуб. И хотя закон не запрещает веселиться в историческом доме, но оформление объекта Юнеско чересчур фривольное.

В администрации бара отметили, что он представляет собой танцевальное заведение и преддверии летнего сезона решил подчеркнуть свою концепцию такой инсталляцией. Владельцы уточнили, что женские ноги на каблуках отображают эстетику и красоту.

При этом местные власти не нашли нарушений в установке позолоченных ног на фасаде исторического здания. В Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области заявили, что элементы на окнах не закреплены и не наносят ущерб дому. По оценке властей, размещенные в окнах бара объекты не считаются рекламными конструкциями.

Проблема эстетики

Архитекторы и урбанисты разделяют точку зрения градозащитников Ярославля. По мнению урбаниста, социолога лаборатории «Гражданская инженерия» Петра Иванова, с законодательной точки зрения размещение инсталляции скорее некорректно, поскольку весь фасад является объектом защиты. Однако непонятно, можно ли считать ноги на здании арт-объектом.

«У нас на законодательном уровне нет определения арт-объекта. Это такая категория, куда отнести можно все, что не считается рекламой или объектом благоустройства. В этом плане с точки зрения буквы закона власти правы. Но тут вопрос, как надо действовать — по букве закона или по духу закона. Если по духу закона, то надо бы убрать», — рассказал Иванов.

По словам специалиста, размещение арт-объекты на исторических зданиях не всегда корректно. Для того, чтобы украшать культурное наследие, нужно глубоко погрузиться в тему и уметь работать с той архитектурой и стилистикой, в которой существовало это здание.

«Это зависит от конкретной ситуации. В данном случае это скорее неуместная история», — отметил Иванов.

Несмотря на то, что позолоченные женские ноги не наносят физического ущерба зданию, они вредят ему с точки зрения эстетики. Заслуженный архитектор России Максим Атаянц объяснил «360», что объект культурного наследия является таковым именно по тому, что его целостный облик является ценностью для местных жителей и для туристов.

«Любая вещь, которая не причиняет ему физического ущерба, может разрушить его целостный облик. Следовательно, является порчей», — добавил Атаянц.

По словам специалиста, если же акция бара продлится всего неделю или две, то на нее можно закрыть глаза, но если ноги останутся на фасаде долгое время, то это может быть проблематично. Атаянц отметил, что проблема современного искусства заключается в том, что с помощью арт-объектов паразитируют на культурном наследии.

«Проблема свойственна отраслям современного искусства — это желание паразитировать на чужих достижениях. Когда для этого подбирается культурный объект, то его статус эксплуатируют», — заключил архитектор.