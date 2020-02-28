Россия прощается с ларьками. Киоски сносят в регионах на радость крупному бизнесу

Сообщения о массовом сносе ларьков начали приходить из разных регионов России. Это едва ли не самый малый бизнес в стране, который обеспечивал работой десятки тысяч людей. Массовый снос начался несколько лет назад с Москвы, теперь эта эпидемия охватила всю страну. Кому мешают ларьки и нужно ли от них избавляться — в материале «360».

Началась история по избавлению России от ларьков в 2015 году. Тогда правительство Москвы решило ликвидировать все незаконно построенные киоски и павильоны у станций метро за два месяца — январь и февраль 2016-го. Сносили самострой ночью, компанию в СМИ окрестили «ночью длинных ковшей».

Основной целью зачистки столицы от ларьков и киосков было, естественно, облагораживание облика города. Действительно, многие ларьки продавали некрепкий алкоголь, в результате чего вокруг них рано или поздно появлялись маргиналы. С этой задачей «ночь длинных ковшей» справилась на отлично. Однако на этом очевидные плюсы сносов, кажется, закончились.

Долой самострой

Основным аргументом против большинства ларьков и киосков в России становится то, что они якобы построены незаконно. Достаточно проверяющим инстанциям найти малейшие шероховатости в документации, как палатку с чем бы то ни было уже готовы снести. Причем если раньше, до массовых гонений на палаточный бизнес, решение о сносе мог принять только суд, то с 2015 года в Гражданском кодексе РФ прописали, что отныне органы местного самоуправления имеют право принимать такое решение самостоятельно, если земельный участок был предоставлен для других целей или если он расположен в зоне «с особыми условиями использования территорий».

Сейчас власти продолжают активно сносить ларьки в Грозном, Казани, Ставрополе, Шахтах, Санкт-Петербурге и других российских городах. На это выделяют сотни тысяч рублей из региональных бюджетов, чтобы позже, как это происходит в Москве, просто построить новые. А на месте привычных часовых мастерских, ремонта обуви или киосков с овощами, главными посетителями которых были студенты и пенсионеры, зачастую планируют «лужайки», «продолжения парковой зоны» или «расширение дороги».

Причем многие владельцы самостроев жалуются на то, что договоры аренды у них еще не истекли, но власти все равно настаивают на выселении и сносе. Предприниматели, которых выгоняют с мест, где они работали десятилетиями, пытаются добиться справедливости, обращаются в органы местного самоуправления, подают в суды, но результата добиваются редко, а если даже добиваются, снесенные постройки никто уже не восстановит.

Геноцид малого бизнеса

Ведущий эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин рассказал изданию Zames, что чаще всего снос ларьков идет в России именно под эгидой «зачистки» центральной части города от строений, которые портят внешний вид города.

Однако зачастую местные власти убирают конкурентов у торговых сетей. Киоски — это же малый бизнес в чистом виде. Он никому сегодня не нужен, если говорить прямо Марат Хамидуллин.

Некоторые региональные предприниматели эту версию подтвердили. По мнению одного из таких владельцев палаточного бизнеса, убрать киосочников очень легко, но вреда от этого больше, чем пользы. «Мы даем людям работу. Давайте всех их (сотрудников киосков — прим.ред.) сейчас выгоним на улицу. Куда люди пойдут? В том же Прикамье тотальная безработица, низкие зарплаты», — рассказал он.

Но говорить открыто о таких причинах кампании против ларьков в России никто не готов. В 2018-м бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с предпринимателями подавал иски о незаконных действиях чиновников, когда те решают сносить киоски. Сами бизнесмены писали петиции, устраивали голодовки и отказывались выходить из своих торговых точек, когда приезжала техника, чтобы снести постройки. Но результата это не дало.

Постфактум бизнес-омбудсмену все же отвечали — он проиграл несколько исков, так как суды решали, что сносы происходили на законных основаниях. При этом год назад, в феврале 2019-го, Минпромторг задумался о том, чтобы снова вернуть ларьки на улицы российских городов.

При этом сносы все еще продолжаются, хотя власти пытаются пересмотреть позицию в отношении палаточного бизнеса. Вдруг оказалось, что «малая нестационарная розница — важнейший формат торговли». Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов согласился с тем, что ларьки, как формат мелкой розничной торговли, обеспечивают россиян большим количеством рабочих мест, особенно в регионах. Но пока это никак не повлияло на то, что по всей стране павильоны продолжают уничтожать.

Сейчас власти хотят сделать общие для всей страны правила установки уличных точек продажи, но пока об этом известно мало. При сносе ларьков их владельцам хотят предоставлять торговое место со схожими условиями. Но что делать всем тем предпринимателям, чей бизнес уже погиб под колесами техники, неизвестно.

Законопроект остановился на стадии первого чтения в Госдуме — уже в апреле 2019-го его, кажется, заморозили. При этом, по словам генерального директора адвокатского бюро «Правозащита» Гая Дилбаряна, с рынка уже ушло порядка 50–60% всего малого бизнеса в стране. Предприниматели просто не смогли позволить себе аренду помещений в торговых центрах.