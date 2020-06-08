Прощание с Флойдом, российская Конституция и ЧС в Норильске. Неделя в фотогалерее

За прошедшую неделю в России и мире случилось много разных событий. В США продолжаются протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Норильске из-за разлива нефти объявили режим ЧС федерального уровня, а Владимир Путин назвал дату нового голосования по поправкам в Конституцию. Об этих и других событиях недели с 1 по 7 июня — в фотогалерее «360».

Разлив топлива в Норильске

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака. Из-за этого в воду и грунт попали около 21 тысячи тонн топлива. В результате оказались загрязнены реки Далдыкан и Амбарная.

В «Норникеле» заявили, что ликвидация последствий ЧС будет выполнена полностью за счет компании. Следователи возбудили четыре уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ — его обвиняют в халатности. В «Норникеле» считают основной причиной ЧС потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Новая дата голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию будет длиться семь дней — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени на всей территории России. Кроме того, ЦИК планирует открыть около 250 участков за рубежом.

В избирательных участках сделают все, чтобы максимально обезопасить голосующих от заражения новым типом коронавируса. На входе всем будут измерять температуру — те, у кого она выше нормы, смогут проголосовать в отдельном посещении. Всех участников обеспечат защитными масками, перчатками и одноразовыми ручками, в помещении за час будет находится не более 12 человек.

С 5 июня жители Москвы и Нижегородской области могут подать заявление о желании проголосовать дистанционно. Оно пройдет на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени.

Прощание с Джорджем Флойдом

Траурная церемония прощания с Джорджем Флойдом состоялась в США 5 июня. Память афроамериканца почтили молчанием, которое длилось восемь минут и 46 секунд. Флойд находился в позолоченном гробу, установленном в актовом зале Северного Центрального Университета Миннесоты, с ним прощались, как с героем, под звуки оркестра. Проститься ним пришли многие знаменитости, конгрессмены и высокопоставленные чиновники.

Подобные церемонии пройдут и в Райфорде (штат Северная Каролина), где родился Флойд. Его похоронят 9 июня в Хьюстоне (штат Техас) после того, как проведут богослужения в церкви «Фонтан похвалы» при участии 500 человек.

Джорджа Флойда убили полицейские при задержании 25 мая — с тех пор в США не стихают протесты и беспорядки.

«Русская мафия» отстояла ресторан в США

В американском Сан-Диего вооруженные люди отстояли русский ресторан Pushkin. Его, как и другие магазины и кафе, могла разрушить толпа протестующих — люди вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда.

Защищали рестораны выходцы из СССР, все русскоговорящие. Они не нападали на протестантов, а просто стояли возле своего и ресторана и соседних заведений и показывали, что эти здания находятся под защитой.

Конор МакГрегор завершает карьеру

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в своем Twitter-аккаунте, однако эксперты и фанаты не сильно ему верят. Дело в том, что спортсмен собирается в отставку уже не в первых, а в третий раз. Впервые он озвучил такое решение еще в 2016 году, но уже через два дня отказался от своих слов и заявил, что отныне хочет сконцентрироваться исключительно на боях, а не на «промоутерских играх».

Второй раз Макгрегор заявил о намерении покончить со спортом в 2019 году — через полгода после поражения в бое с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда Коннор якобы решил сосредоточиться на производстве виски, но уже в январе 2020 года вновь провел бой.

Забастовка курьеров Dеlivеrу Сlub

Курьеры сервиса доставки Delivery Club устроили забастовку из-за постоянных необоснованных штрафов и ухудшения условий труда. Компания поменяла условия их работы — заказы начали поступать курьерам независимо от их текущего местоположения. Если работник отказывался доставлять заказ, который находится от него в 10 километров и поступил под конец рабочего дня, его штрафовали. В результате к концу смены многие уходили в минус.

Пресс-служба Delivery Club заявила, что отменила штрафы еще до начала жалоб. Компания пояснила, что проводила тестовое увеличение зон доставки проводилось в Москве — оно продлилось всего несколько дней. Те штрафы, которые сотрудники успели получить за это время, им уже компенсировали. В дальнейшем их не будут применять.

Московская прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав курьеров.

Смерть Михаила Кокшенова

5 июня стало известно о смерти народного артиста России Михаила Кокшенова. Ему было 83 года. Он несколько лет боролся с продолжительной болезнью — в 2017 году у артиста случился инсульт, и с тех пор он не появлялся на публике.

За свою актерскую карьеру Кокшенов снялся в более чем 100 российских и советских фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Ширли-мырли».

Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище 7 июня. Урну с его прахом поместили в семейный склеп.