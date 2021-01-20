Прощальный подарок без сюрпризов. Трамп помиловал больше 70 человек, но в список не попали самые важные

Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек. Кроме того, он смягчил наказание еще для 70 осужденных. В список освобожденных попал Пол Эриксон, связанный с делом Марии Бутиной, а также рэперы Лила Уэйн и Кодак Блэк. При этом Трамп не распространил помилование на самого себя, Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

Американский президент, согласно Конституции, обладает правом помилования. Помилование не подлежит пересмотру другими ветвями власти, а президент не обязан указывать причину своего решения по тому или иному человеку. Но такое право лидера страны не является абсолютным и относится только к федеральным преступлениям.

Свои полномочия Трамп сложит 20 января. В этот день состоится инаугурация демократа Джо Байдена, победившего на выборах нового президента США. Перед своей отставкой действующий глава государства помиловал более 70 осужденных.

«Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам», — сообщила 20 января пресс-служба Белого дома.

В длинном списке имен нет самого Трампа, членов его семьи и адвоката Рудольфа Джулиани. Также в перечне нет бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Возможность их помилования в последние дни активно обсуждалась прессой. Как поясняла «360» политолог Наталия Елисеева, освобождение Сноудена и Ассанжа было бы сродни войне для Трампа.

Стивен Бэннон

Одним из помилованных президентом стал Стивен Бэннон — бывший советник Трампа. Именно он возглавлял избирательную кампанию в 2016 году. После победы Трампа он стал советником по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности.

«Прокуратура преследовала Бэннона по обвинению в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте. Бэннон был важным лидером консервативного движения и известен своей политической проницательностью», — сказано в сообщении Белого дома.

Речь идет о строительстве стены на границе США и Мексики. Экс-советник попытался собрать частные средства для ее возведения. Арест и суд по делу о мошенничестве состоялись в 2020 году. Тогда Бэннону грозило до 20 лет заключения. Сам он своей вины не признал.

Представители Белого дома советовали Трампу не подписывать документ о помиловании Бэннона. По словам одного из чиновников, в последнее время лидер страны стал снова общаться с бывшим советником, так как искал поддержки своих утверждений о мошенничестве на выборах.

Эллиотт Бройди

Предприниматель Эллиотт Бройди тоже попал под указ американского президента. Его обвинили в причастности к незаконной лоббистской деятельности осенью 2020 года. Согласно информации властей, бизнесмен получил порядка шести миллионов долларов за убеждение Минюста и администрации Трампа прекратить расследование дела малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. Еще Бройди якобы пытался добиться освобождения гражданина Китая, задержанного в США.

Бройди признался, что действовал в интересах другого государства. Кроме того, он заявил о получении взятки и лоббистской деятельности в пользу представителей Китая и Малайзии. Также предприниматель был спонсором Республиканской партии.

При этом в списке Белого дома отмечается, что Бройди «известен многочисленными благотворительными акциями». Бизнесмен помогал правоохранительным органам, военнослужащим и ветеранам.

Пол Эриксон

Согласно документу, осуждение политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона основывалось на домыслах о сговоре с Россией.

«Не найдя оснований для обвинения его в каких-либо преступлениях, связанных с Россией, ему предъявили обвинение в незначительном финансовом преступлении. Хотя Министерство юстиции добивалось смягчения приговора, Эриксона приговорили к семи годам тюремного заключения», — пояснили в Белом доме.

Срок оказался вдвое больше рекомендованного Минюстом. В заявлении отметили, что это помилование поможет исправить «ошибку того, что стало, возможно, величайшей охотой на ведьм в американской истории».

Журналисты неоднократно писали о романтических отношениях Эриксона и россиянки Марии Бутиной. Политический консультант якобы способствовал знакомствам Бутиной с высокопоставленными республиканцами. Также он организовал поездку представителей стрелковой ассоциации в Россию, где Бутина встречалась с чиновниками. Позже этот визит стал одним из элементов расследования вмешательства в выборы США 2016 года. Несмотря на все сообщения о связи Бутиной и Эриксона, в обвинениях не было об этом ничего сказано.

Кодак Блэк

Рэпер Кодак Блэк (настоящее имя Билл К. Капри) получил три года и 10 месяцев тюрьмы за предоставление ложной информации. С ее помощью исполнитель незаконно купил огнестрельное оружие осенью 2019 года. Блэк провел под стражей уже почти половину своего срока.

«Кодак Блэк принимал активное участие в многочисленных благотворительных мероприятиях. Фактически он обязался поддерживать различные благотворительные цели, например, предоставлять образовательные ресурсы студентам и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и малоимущих слоев населения», — подчеркивается в опубликованном документе.

Помимо этого, рэпер финансировал и передавал необходимые учебные принадлежности детским садам. Каждый год на Рождество музыкант обеспечивает едой детей из малообеспеченных семей. Во время своего заключения Блэк пожертвовал 50 тысяч долларов в фонд, помогающий малому бизнесу во время пандемии. Единственная просьба осужденного заключалась в том, чтобы его деньги направили в рестораны, расположенные в его родном городе.

Лил Уэйн

Еще одним помилованным рэпером стал Лил Уэйн (Дуэйн Майкл Картер — младший). Во время заседания федерального суда он признал себя виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. После ареста в декабре 2019 года музыканту грозило 10 лет тюрьмы. Его опустили под залог в размере 250 тысяч долларов. В случае амнистии рэпер пообещал отдать на благотворительность миллион долларов.

«Картер проявил щедрость, посвятив себя разным благотворительным организациям, включая пожертвования исследовательским больницам и множеству продовольственных банков», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Уэйн поддерживал усилия Трампа по реформе уголовного правосудия, а также был сторонником президента. Решение о помиловании стало примером вознаграждения за преданность. Очередной суд по делу исполнителя должен был пройти 28 января.