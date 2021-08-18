Прощальная подстава. Американцы случайно оставили «расстрельный список» афганцев, с которыми сотрудничали

В руки «Талибана»* попала американская техника с биометрией афганцев. С помощью нее они могут идентифицировать тех, кто сотрудничал США, как с вооруженными силами, так и с дипломатами. Несмотря на объявление всеобщей амнистии, радикалы все равно могут устроить репрессии в отношение этих людей.

«Талибан»* захватил американскую технику с биометрическими данными афганцев, сообщил сайт The Intercept. Это может помочь боевикам идентифицировать тех жителей страны, которые сотрудничали с американскими вооруженными силами.

На прошлой неделе радикалы захватили во время наступления американские портативные устройства сбора биометрических данных HIIDE. На них есть снимки сетчатки глаза, отпечатки пальцев, биография. Они использовались для доступа к большой централизованной базе данных. Неизвестно, какое количество военных биометрических данных населения Афганистана находятся под угрозой.

Изначально военные США заявляли, что сбор биометрических данных нужен для того, чтобы отслеждивать террористов и остальных мятежников, однако данные активно собирали и у афганцев, которые помогали США. Информацию использовали для идентификационных документов.

Американские военные не исключили, что «Талибану»* потребуются дополнительные инструменты для обработки данных с устройств, и Пакистан поможет им в этом.

Вооруженные силы США долгое время использовали устройства HIIDE в войне против терроризма, это помогло им даже идентифицировать личность Усамы бен Ладена в 2011 году. Власти США планировали собрать биометрические данные 80% жителей Афганистана, чтобы обнаружить террористов и преступников. По словам бывшего американского разведчика Уэлтона Чанга, никто никогда и не думал о конфиденциальности данных.

Как оказалось, США собирали информацию не только про преступников и террористов, но и про афганцев, которые оказывали им дипломатическую помощь. Не так давно подрядчик Госдепа США пытался нанять специалиста по биометрии, который бы уже пользовался устройствами HIIDE, для того, чтобы проверять персонал и нанимать новых афганцев в консульства и посольство США.

Масштабы произошедшего

После захвата власти «Талибан» объявил всеобщую амнистию, в том числе и для тех, кто работал в правительстве. Как выяснилось, до смены власти многие афганцы сотрудничали в той или иной мере с США. Военный эксперт, журналист Виктор Баранец рассказал «360», что жители страны из самых разных слоев, начиная от дворников и заканчивая разведчиками помогали американским властям.

У них были свои стукачи в армии, у них были свои стукачи в правительстве и в президентских структурах. Таких людей многие тысячи, они поставляли американцам информацию, которую добывали по их указанию Виктор Баранец

Точное количество, сотрудничавших с исламистами нельзя назвать, однако военный эксперт Борис Юлин рассказал «360», что одних только переводчиков было 15 тысяч. Специалист также отметил, что возможно репрессий в отношение этой части населения не будет.

«В этом отношении они смотрятся более заслуживающими доверие», — рассказал Юлин.

Однако не все настроены так оптимистично. Виктор Баранец отметил, что предугадать поведение «Талибана»* невозможно, поскольку это очень сложная и противоречивая организация.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.