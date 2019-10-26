Прощай, скала! Австралийцы закрыли для туристов гору Улуру

В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру́ — такой же символ континента, как кенгуру или оперный театр в Сиднее. Последний раз подняться на нее можно было в эту пятницу. Почему посетителям на горе не рады — в материале «360».

Улуру расположена в центре австралийского континента. Горный массив размерами 3 на 3,6 километра имеет высоту всего 348 метров. Однако гора стала магнитом для туристов из-за красивого ржавого окраса и отдаленного расположения.

В 50 километрах от Улуру находится еще одна достопримечательность — гора Ольга или Ката-Тьюта (на языке аборигенов — «много голов»), состоящая из трех десятков округлых скал и множества ущелий.

Гора Ольга была названа так в честь дочери российского императора Николая I — жены короля Вюртембергского Карла I.

Улуру и Ольга находятся в национальном парке, который с 1970-х годов является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться до парка можно из курортного городка Юлара. Там же есть аэропорт. За прошлый год национальный парк посетили около 400 тысяч туристов.

Основание Улуру изрезано пещерами, в которых можно увидеть древние наскальные рисунки и резьбу по камню.

Дорогу Понтия Пилата нашли в Иерусалиме. А недавно в его существовании сомневались Подробнее

Аборигены из племени анангу считают скалу священной и уже давно добивались запрета подниматься на нее. При этом потомки коренных жителей совсем не против, чтобы туристы подходили к достопримечательности. У анангу принято обходить гору по земле, желающие могут к ним присоединиться.

Еще в 2017 году управляющий совет национального парка Улуру — Ката-Тьюта решил закрыть скалу для посещения туристов из-за ее духовного значения и для безопасности самих отдыхающих.

«Это святыня, для нас это как церковь А люди просто приезжают со всего мира и залезают на нее. У них нет уважения», — говорил «Би-би-си» член племени анангу Рамет Томас.

Тогда лишь 16% туристов, приезжавших к горе, совершали на нее восхождение. Однако в этом октябре спрос желающих взойти на Улуру в последний раз резко увеличился.

Первым европейцем, поднявшимся на Улуру, был английский геодезист Уильям Госс. 19 июля 1873 года он достиг горы и назвал ее Айерс-Рок в честь тогдашнего главы штата Южная Австралия сэра Генри Айерса, ставшего позднее премьер-министром страны.

Источник фото: Twitter

В 1920 году правительство объявило места рядом с Улуру резервацией коренных жителей. До начала 1950-х массовый туризм в этой местности не развивался, но с постройкой шоссе туда стали ходить туристические автобусы. А к концу десятилетия к северу от Улуру появился частный аэродром.

25 октября, в последний день легального посещения скалы, тропу наверх временно закрыли из-за ветра. Когда подъем все-такие разрешили, на склоне столпились сотни желающих, сообщила «Би-би-си».

Один из посетителей Улуру выложил видео огромной очереди, которая выстроилась еще в 7 часов утра.

Входные ворота на вершину горы закрыли в 16:30 по местному времени. После этого с тропинки, ведущей на скалу, сняли железную цепь, за которую туристы могли держаться. Так Улуру сбросила свои оковы.