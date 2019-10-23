Прощай анонимность, здравствуй спам! Каким станет интернет в 2030 году

Сара Джексон из школы связи Пенсильванского университета считает, что развитие интернета будет полностью зависеть от того, удастся ли восстановить сетевой нейтралитет — принцип, согласно которому провайдеры не могут отдавать предпочтения определенным сайтам и приложениям.

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Без такой опции к 2030 году «выход в интернет через мобильные устройства и WiFi будет сопровождаться большим количеством рекламы, снижением скорости, увеличением контента, подконтрольного бизнесу». Доступ к дорогому — приватному и более быстрому интернету — получат представители элит, считает Джексон.

Писатель Брайан Маккалоу, автор книги «Откуда произошел интернет: от Netscape до iPhone» полагает, что свой интернет по китайскому образцу могут построить Индия или Россия.

Кроме того, из-за введения в Европе общего регламента по защите персональных данных (GDPR) иностранным компаниям уже сейчас приходится менять контент для европейских пользователей.

«В какой степени мы увидим, как интернет раскололся на галактику отдельных „интернетов“, основанных на местных законах и обычаях?» — задается вопросом исследователь.

С ним согласна Сара Энн Оутс, профессор Мэрилендского университета, изучающая роль интернета в несвободных государствах.

Источник фото: Рiхаbау

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По ее словам, несмотря на более плавное и автоматическое подключение к сетям, в будущем глобальная онлайн-аудитория разделится на «племена и кланы».

«Некоторые из этих племен будут национальными по своей природе, особенно в силу того, что авторитарные режимы отгораживают своих граждан, переводя их на закрытые национальные платформы», — считает исследовательница.

Подобное произойдет и когда пользователи начнут уходить из крупных медиаплатформ, предпочитая взаимодействовать с небольшими группами, близкими им по интересам.

Источник фото: Рiхаbау

Кроме того, по ее мнению, к 2030 году окончательно исчезнет анонимность в Сети. Положительным итогом станет уменьшение случаев мошенничества и троллинга.