Пропавшую группу детей нашли в сочинских горах. Что с ними произошло?

В сочинских горах пропала группа туристов, среди которых восемь детей. Они отправились в путешествие 6 сентября и с этого момента не выходили на связь. В понедельник туристы позвонили и сообщили, что находятся на горе Ачишхо. Подробности исчезновения ребят — в материале «360».

Незарегистрированный поход

В воскресенье незарегистрированная группа туристов вышла из поселка Эсто-Садок и направилась в горы, к озеру в районе Роза Пик, недалеко от курорта «Роза Хутор». Высота горы составляет 2320 метров.

С тех пор путешественники не выходили на связь, и спасатели еще в ночь на понедельник начали поиски. Оперативность вызвана тем, что перед выходами в горы по сложным маршрутам все группы должны регистрироваться у спасателей, однако туристы правила проигнорировали.

В 11:00 на сайте СК Краснодарского края появилась информация, что всех членов пропавшей группы нашли. Чуть раньше следователи начали проверку. Теперь наставников подростков доставят в СК, чтобы выяснить все обстоятельства и причины, почему они не сообщили спасателям о своем маршруте.

В МЧС данные об обнаружении детей подтвердили «360», отметив, что группа находится на высоте около двух тысяч метров. Найти туристов удалось благодаря тому, что старший группы вышел на связь.

По данным источника сайта «Кубанские новости» в оперативных службах, позвонил юный член группы. Он якобы сумел дозвониться до мамы и сообщить о своем местоположении.

Поиски

В поисках туристов участвовали около 150 человек (по данным источника Life, в состав поисковой группы входили почти 200 человек и 18 единиц техники). Задействовали МЧС, МВД, конные отряды, казаков, профессиональных альпинистов, кинологов с собаками, органы местного самоуправления, волонтеров, технику высокой проходимости. Росгвардия тоже приняла участие в поисках. Впоследствии к операции привлекли вертолеты, так как погода в Сочи позволяла их использовать. Оперативным штабом по спасению туристов руководил глава города.

Источник фото: телеканал «360»

Всего без вести пропавшими числились 11 человек — восемь детей и трое вожатых.

Сайт kp.ru назвал имена пропавших детей: Александр, 15 лет; Михаил, 12 лет; Мария, 10 лет; Евгений, 13 лет; Ксения, 17 лет; Дарья, 11 лет; Богдан, 15 лет; Арсений, 16 лет. Туристы являются воспитанниками школы олимпийского резерва из Твери. В учреждении проводятся занятия по лыжным гонкам, плаванию, тяжелой атлетике и футболу. Также дети занимаются спортивным ориентированием. Выезд в Сочи, вероятно, стал для них поводом попрактиковаться именно в этой дисциплине.

У РЕН ТВ появились имена взрослых членов группы: Сергей Удалов, 36 лет; Дмитрий Старовойтов, 21 год; Давид Беглорян, 20 лет. По данным сайта, спортсмены по инициативе тренера отправились в Краснодарский край для проведения сборов на средства родителей.

По информации сайта «Новая Кубань», подростки и их наставники оказались в районе горы Ачишхо — в восьми километрах от ближайшего населенного пункта Красная Поляна. Вскоре их эвакуируют с помощью вертолета Ми-8. По данным прокуратуры, ночь группа провела в лесу. Состояние здоровья ее членов удовлетворительное.

Версии

Руководитель администрации города Сочи Алексей Копайгородский сказал, что туристы пропали, потому что сошли с маршрута. По его словам, один ребенок сумел дозвониться маме и сказать, что во время движения группа свернула на неправильную тропу в районе горы Ачишхо, передает агентство Nation News.

Мастер спорта России по туризму, спортивный судья Всероссийской категории Влад Фунтяков уверен, что главной ошибкой туристов стала неподготовленность к походу. По его мнению, в сочинских горах очень просто потеряться, если никто не знает местность, не имеет топографических карт, передает сайт kp.ru.

«По прогнозам на 6–7 сентября, в этой местности была непогода и туманы, чего группа могла не учесть. В тумане легко сбиться, они могли попытаться сократить маршрут и сойти с нужной тропы, чего делать категорически нельзя», — добавил Фунтяков.