Пропавшего мальчика больше суток ищут в Хакасии. Он исчез вместе с девочкой, которую нашли мертвой

Пятилетняя девочка ушла гулять вместе с соседским мальчиком и пропала. Ее нашли мертвой на берегу Енисея у Саяногорска. Второго ребенка продолжают искать до сих пор. «360» узнал все подробности исчезновения.

Вечером 18 августа один из жителей Саяногорска отдыхал на берегу Енисея, где увидел тело девочки. Он сразу же позвонил в полицию. На место приехали следователи, которые завели уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства.

«Установлено, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено», — сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Оба ребенка ушли гулять в поселке Майна. Когда мальчик не вернулся домой через час, его мать самостоятельно отправилась на поиски. Спустя какое-то время полицейским позвонил мужчина, обнаруживший девочку мертвой. Правоохранители сопоставили все факты, развернув поисковую операцию. Второе уголовное дело соединили с первым в одно производство.

К поискам присоединились волонтеры, сотрудники МЧС, водолазы и местные жители. Кроме того, проверку организовала прокуратура республики.

«Организована проверка исполнения законодательства об охране прав и законных интересов двух несовершеннолетних, соблюдения законодательства уполномоченными органами», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подробности исчезновения

Исполняющая обязанности главы поселка Майна Софья Колмакова рассказала «360», что поиски мальчика продолжаются, но пока результатов они не дали.

«Прочесывали все возможные территории, где может быть ребенок. По словам родителей, имеет свойство прятаться. Поэтому мы надеемся, что все хорошо, что он просто спрятался, и мы ищем его. Но пока результатов нет», — отметила она.

Пропавшему мальчику шесть лет. Он заходил домой вместе с девочкой около 15:00 18 августа, а потом они пошли вместе гулять. Его родители заверили, что он никогда не уходил далеко от дома. Телефона у ребенка с собой не было.

«Это трагедия. Подключился весь поселок! Подключился он еще вчера, то есть до трех часов ночи все искали. Здесь, наверное, слова лишние. Сегодня дождь идет, но все родители и волонтеры ищут — никто по домам не прячется. Эта беда коснулась практически каждого, у каждого есть ребенок. Для поселка это большой удар», — заключила Колмакова.

По словам тети пропавшего мальчика, его родные сейчас тоже занимаются поисками. Мать ребенка находится с сотрудниками полиции и дает показания.

«Стало известно, когда его начали искать, что он был с девочкой, которая утонула. Больше его никто не видел. Сейчас смотрели камеры с магазина, там был еще мальчик. По камерам видно, что они шли втроем», — отметила Анна.

Она добавила, что пока никто не знает, что именно за ребенок был вместе с детьми. Пропавший мальчик вырос в благополучной семье и был единственным у родителей.

Поисковая операция

Глава Саяногорска Михаил Валов сообщил «360», что спасатели и правоохранители прочесали поселок уже не один раз.

«В настоящее время спасатели на плавсредствах с помощью волонтеров будут обследовать все острова ниже по течению реки Енисей. По моей информации, вчера за три часа обошли все пустыри, скверы, стадионы, заброшенные здания и береговую черту прочесывали», — рассказал он.

Валов добавил, что вечером люди ходили часами с фонариками. Сейчас есть небольшая надежда, что ребенок просто спрятался. Его могли спугнуть эти самые фонарики.

«Были случаи у этого ребенка, когда он находился в детском садике, что он мог спрятаться от воспитателей и не выходить в силу своего какого-то эмоционального настроения. Это большая надежда на то, что где-то все-таки он здесь сидит, испугавшись», — пояснил глава города.

Он уже встретился с семьей погибшей девочки и пообещал оказать всю необходимую помощь. У родителей осталось двое детей. По словам Валова, девочка росла в благополучной семье, которая не состояла ни на каком учете. Глава Саяногорска выразил соболезнования родным ребенка и пообещал сделать все возможное, чтобы найти пропавшего мальчика.