Перевал Дятлова страшен в байках, а не на деле. Но чем больше туда ходит туристов, тем выше риски

Московских туристов, пропавших 9 февраля на перевале Дятлова, нашли в аэропорту Екатеринбурга. Группа перестала выходить на связь, а в МЧС заявили, что у них туристы не регистрировались. При этом сам перевал, по мнению альпинистов, ничего необычного и особенно опасного из себя не представляет. Ажиотаж и внимание у него остаются только благодаря тайне о погибшей группе.

Восемь туристов из Москвы отправились на перевал Дятлова, чтобы почтить память погибших 62 года назад альпинистов. Вернуться москвичи должны были утром 10 февраля, но внезапно перестали выходить на связь. Мистическая история перевала многих заставила понервничать, ведь туристы исчезли почти в годовщину гибели группы Дятлова.

В МЧС при этом заявили, что о походе москвичей на перевал Дятлова не знали, несмотря на то, что за 10 дней до начала экспедиции все обязаны предупредить спасателей и оставаться с ними на связи на протяжении всего похода. Это нужно, чтобы в случае опасности людей могли оперативно найти.

В этот раз история завершилась благополучно: группу обнаружили в аэропорту Екатеринбурга.

Перевал без секретов

Альпинист-высотник, экстрим-фрирайдер, ски-альпинист, организатор и руководитель международных экспедиций Виталий Лазо, покоривший все самые высокие точки планеты, уверен, что ничего таинственного и загадочного в перевале Дятлова нет, а люди там теряются не чаще обычного.

«Все это связано лишь с тем, что при такой дурной репутации [на перевал Дятлова] устремляется много туристов, там их концентрация просто больше. Когда много туристов идет в удаленный район, какой-то процент получает неприятности. Но это случается крайне редко, разговоров по поводу перевала Дятлова значительно больше, чем реальных случаев», — объяснил он «360».

Дополнительных трудностей ни в восхождении, ни в поисках в случае ЧП на перевале Дятлова тоже нет. Как заявил Лазо, в 50 километрах в сторону на том же горном хребте ситуация будет абсолютно аналогичная — без аномалий и мистики.

При этом в сравнении с другими альпинистскими точками Уральских гор, по мнению Лазо, перевал Дятлова не так востребован. Например, на значительно более доступную группу горных хребтов Таганай люди ходят существенно чаще. А на перевал Дятлова чаще всего идут не за горными красотами, а за тем, чтобы ощутить причастность к легенде, окружившей конкретное место.

Погода и подготовка

Информагентство ЕАН написало, что туристы самостоятельно связались с МЧС и рассказали о технической поломке. Из-за неисправности спутниковой тарелки они и не выходили на связь.

Сами туристы рассказали изданию E1.ru, что сильнее всего подвела погода: из-за наледи и непрорытой тропы приходилось часто останавливаться. Спасали только три опытных инструктора, сопровождавшие группу из шести туристов.

В феврале, по словам Виталия Лазо, погода в горах Северного Урала довольно суровая: морозы могут достигать −40 градусов, а снега в сравнении с другими вершинами там больше, но там нет даже двухметровых сугробов. Для хорошо подготовленных альпинистов это не должно создавать дополнительной серьезной опасности, тем более что высота перевала составляет всего около тысячи метров.

При этом накануне свердловский депутат Алексей Вихарев рассказывал о том, как он с группой товарищей тоже отправился на перевал Дятлова и едва не погиб из-за перевернувшегося снегохода и морозов.