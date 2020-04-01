Пропавшего без вести журналиста месяц ищут в Швеции. Он сбежал из своей страны, где разозлил наркобарона и власти

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«Что-то случилось»

39-летний журналист 2 марта переехал в новое жилье в Уппсале. Это старинный город в Швеции.

«Он взял свои вещи и вышел из квартиры. Все было как обычно. Он был в хорошем настроении, был рад своему новому месту жительства», — описывает последнюю встречу с Хуссейном один из его друзей — Абдул Малик.

В тот же день приятель уже не смог дозвониться до публициста, чей телефон выключен по сей день. Уже почти месяц ни друзья, ни супруга в Пакистане ничего не слышали о Хуссейне. При этом знакомые мужчины утверждают, что он не мог исчезнуть просто так.

«Я не знаю, как он пропал без вести или где он сейчас находится. Мы беспокоимся за его безопасность и благополучие. Для журналиста, такого как Хуссейн, очень необычно куда-то ехать, не сообщив нам об этом», — заявила супруга публициста.

Журналист преподавал в местном университете язык белуджей, распространенный в Пакистане, Иране, Афганистане, Туркмении, Омане и ОАЭ. Сам учился в магистратуре в том же учреждении. Тем временем дома, в Пакистане, жена и двое детей планировали воссоединиться с главой семейства в Швеции.

«Должно быть, что-то случилось с ним. Насколько поняла, он с оптимизмом смотрел в будущее, совместное со своей семьей, в Швеции. Он хотел продолжить работу с языком, а также работу над своим докладом о правах человека», — говорит профессор Карине Джахани.

Скандальные разоблачения

Пакистанский журналист попал в Швецию не просто так. Три года назад Саджид Хуссейн получил там политическое убежище после того, как покинул родину в 2012 году. Тогда его дом взломали. Неизвестные преступники украли ноутбук и некоторые записи.

В то время мужчина работал в газете «Белуджистан таймс». Издание отслеживает нарушения прав человека и коррупцию в провинции на юго-западе Пакистана. Помимо прочего, в своих статьях Саджид Хуссейн разоблачал наркобарона, который контролировал контрабанду через Белуджистан.

Журналист бежал сначала в Оман, а затем в ОАЭ и Уганду. Так, он был в добровольной ссылке до прибытия в Швецию в сентябре 2017 года в качестве беженца.

Виновата работа?

Президент шведского отделения организации «Репортеры без границ» Эрик Халкхайер полагает, что исчезновение журналиста связано именно с его работой на родине. «На данный момент мы не можем игнорировать вероятность того, что его исчезновение может быть связано с работой», — сказал он Aljazeera.

В последние месяцы несколько пакистанских активистов и блогеров, живущих в Европе, заявляли о нападках в свой адрес после высказываний о нарушениях прав человека в Пакистане.

Так, напали на блогера из Роттердама, который, предположительно, был жертвой похищения и пыток в Пакистане три года назад. Мужчине угрожали двое человек, возможно, агенты пакистанской разведки.