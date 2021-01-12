Бодипозитив стал вредным для здоровья. Малышева и Продеус увидели пропаганду ожирения на обложке Cosmo

Российские медики раскритиковал журнал Cosmopolitan за обложку с полными женщинами под лозунгом «Это здоровье». По мнению Елены Малышевой, пропаганду бодипозитива и ожирения можно приравнять к преступлению. Полные входят в группу риска и чаще умирают от ковида, напомнил Андрей Продеус. Нужно показывать людей с разным телосложением, но объяснять, что есть норма, а что — болезнь, уверен Геннадий Онищенко.

Пропаганда = преступление

Время бодипозитива прошло безвозвратно, сообщила «360» телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Публикация на обложке Соsmороlitаn полных женщин с подписью «Это здорово» равносильна преступлению против жизни людей. Общество давно знает, что ожирение — это главная причина сахарного диабета, инсульта и инфаркта. Лишний вес во много раз повышает риск развития рака.

Люди с ожирением вдвое чаще попадают в больницы с коронавирусом, оказываются в реанимации и на 50% чаще умирают от ковида. Жертв среди полных людей в 10 раз больше, чем среди тех, у кого вес в норме. У тучных пациентов наблюдаются синдромы гиповентиляции легких и остановки дыхания во сне, поскольку их легкие сжаты висцеральным жиром и не могут нормально расправиться и дышать.

Пропагандировать сегодня ожирение и бодипозитив преступно и безответственно. Еще и потому, что у всех людей с ожирением рестриктивная болезнь легких. Какой же тут может быть позитив? Надо сказать, что эту обложку осудили не только профессиональные врачи, но и все женщины. Сегодня быть полным — значит иметь высокие риски погибнуть. И, конечно, пропагандировать это нельзя Елена Малышева.

Лишний вес не здоровье

Медики давно твердят о вреде ожирения, рассказывают о сопутствующих ему заболеваниях, напомнил «360» Андрей Продеус, доктор медицинских наук, главный детский иммунолог-аллерголог Московской области, телеведущий и врач из команды Елены Малышевой. А пандемия наглядно показала, что тучные люди болеют тяжелее, да и смертность среди них выше.

Сторонники бодипозитива, отметил врач, апеллируют к статистическим данным о том, что у женщин постклимактерического возраста подкожная жировая клетчатка выполняет роль гормонального органа и некоторым образом поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Но только напрочь забывают, что теоретически это справедливо для женщин 55+, а не для 20–30-летних девушек.

Это бред бредовый. Таким образом оправдать полноту никак нельзя. Тут нет ни одного фактора, который даже гипотетически может быть привязан к здоровью, когда есть лишний вес. То есть в лишнем весе нет ни одного позитивного процесса Андрей Продеус.

Безответственное решение

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании, психиатр Макс Пембертон тоже раскритиковал решение Cosmo. В беседе с The Daily Mail он заявил, что движение за позитивное отношение к телу перешло от борьбы с пагубным социальным давлением для соответствия «идеальной» форме к утверждению, что «быть толстым — это здорово».

Врач подчеркнул, что не одобряет унижение людей из-за особенностей телосложения. Но в последние несколько лет в обществе произошли странные изменения. Жир перестал быть описанием чьего-либо тела, а превратился в индивидуальность. Лишний вес начал считаться личным выбором, который нужно уважать и почитать. А тех, кто принял свою тучность как данность, принято с этим поздравлять. Зато мнение о том, что ожирение вредно для здоровья и от него надо избавляться, стало позорным.

«Ожирение поглотила извращенная политика идентичности, которая укоренилась в нашем обществе. Врачей теперь предупреждают о том, чтобы они не говорили пациентам, что они толстые, если это их оскорбляет», — написал врач.

Общество борется с курением, но закрывает глаза на талии людей, хотя ожирение тоже сокращает продолжительность жизни. Но ведущий женский журнал решил проигнорировать это и увековечить ложь о том, что избыточный вес может быть здоровым. В условиях пандемии коронавируса, утверждает врач, прославлять «нелепый культ тучных» тем более опасно, что полные люди входят в группу риска. Показывая таких людей в гламурных образах, отмечая вместе с ними принятие полноты, Cosmopolitan поступает безответственно.

«Неужели люди действительно думают, что им есть что „праздновать“? Что они так толсты, что им нужна специальная одежда, усиленные машины скорой помощи, что они не могут сидеть в кресле самолета или ходить без трости? И стоит ли вам поздравлять себя с тем, что вы съели так много, что вес вашего тела постепенно убивает вас? Жирные тела — это не здоровые тела», — подчеркнул Пембертон.

Золотая середина

Мнение Cosmo и британского медика — две крайние точки зрения, считает экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. А истина, как водится, лежит посредине. Возможно, обложка журнала — это шоковая терапия, реакция на массовый и глобальный психоз под названием «похудение», который часто наблюдается у женщин.

«Шоковая терапия применяется, чтобы человек остановился и задумался: а нужно ли это делать в таком состоянии заклания? Любыми путями, лишь бы похудеть», — предположил Онищенко.

По его мнению, правильнее было бы разместить на обложке снимки женщин с разным телосложением: астеническим, нормостеническим и гиперстеническим. И объяснить, какие параметры считаются нормой, а какое соотношение жира и мышечной ткани является болезненным, для каждого типа фигуры.