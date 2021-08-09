Лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за «Дня наоборот». Психологи тоже увидели в нем опасность

Детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за «Дня наоборот», когда девочки и мальчики переодевались друг в друга. Один из родителей увидел в такой активности преступное отклонение от норм морали и даже российского законодательства и попросил прокуратуру проверить лагерь. Игра существует не одно десятилетие, но воспринимается теперь без смеха из-за острой проблемы навязывания западных ценностей.

Содом и Гоморра

Смена в уральском летнем лагере «Салют» в санатории «Талый ключ» закончилась скандалом. Один из детей пожаловался родителям на не понравившуюся ему активность — «День наоборот». Мероприятие входило в программу лагерной смены, в процессе мальчики с девочками должны были поменяться одеждой, об этом сообщил портал e1.ru.

Недовольный ребенок снял на видео происходящее в отряде: мальчики ходят в юбках и платьях, многим сделали макияж, а один из участников игры под общий смех даже надел бюстгальтер.

Большинство ребят, судя по кадрам, не были против такой игры: в ходе «Дня наоборот» дети должны были копировать поведение противоположного пола, чтобы лучше понимать друг друга.

Мать ребенка в разговоре с местным блогером Алексеем Кузнецовым рассказала, что многие родители оказались не в восторге от показавшейся им сомнительной идеи вожатых. По ее словам, «День наоборот» противоречит традиционным ценностям, которые закреплены в Конституции, а также подпадает под действие статьи о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Получить резонанс этой истории помог руководитель Совета отцов при детском омбудсмене Свердловской области Вячеслав Бальцевич. В интервью местному изданию он заявил, что такой «День наоборот» — целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества, причем проводится мероприятие не в первый раз.

«Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» — сказал руководитель Совета отцов.

Он узнал о ситуации из СМИ и нашел «пострадавшую» семью. В беседе с «360» Бальцевич заявил, что в прошедшие выходные заявление с просьбой проверить лагерь уже подали в прокуратуру.

«Мы, родители, не первый год живем и видим, какие здесь иногда бывают происки нетрадиционных и небазовых ценностей для российского общества. Мы делаем вывод — пусть он будет обывательский и перестраховочный, — что это системная работа. И ситуаций, в которых эти вещи всплывают, уже достаточно, чтобы начать какие-то параллели проводить», — сказал он.

Ценности наоборот?

Организатор и руководитель Центра подготовки вожатых Маргарита Прокохина подчеркнула, что подобные «Дни наоборот» имеют довольно длинную историю и являются вполне обыденным педагогическим приемом. Но содержание может быть разнообразным. Необязательно прямо перевоплощаться, часто в таком формате проводят дни самоуправления, когда, например, старшие и младшие отряды меняются досугом или дети и вожатые исполняют роль друг друга.

«Я считаю, что сегодня тайные смыслы можно найти во многих вещах, все зависит от адекватности человека по отношению к окружающим. Потому что можно все перевернуть, все переиначить, переименовать», — отметила она.

Ничего криминального в подобных «Днях наоборот» не увидел и председатель попечительского совета Детских и молодежных социальных инициатив (ДИМСИ) Сергей Тетерский.

Раньше это воспринималось как игра: специально создавались ситуации, в которых проявлялось, как поступят девчонки, как поступят мальчишки. Они заставляют посмотреть со стороны на то, что делает противоположный пол Сергей Тетерский.

Однако неподготовленному, например слишком маленькому ребенку или ребенку из очень строгой семьи, такое может и навредить, добавил эксперт. Более того, в современном мире игры с участием переодевания может оказаться недостаточно для передачи основного смысла активности.

Детский психолог Наталья Наумова согласилась с тем, что большое значение в подобных мероприятиях играет восприятие — как детьми, так и их родителями. Сейчас такие вещи чаще вызывают негодование у старшего поколения. Это происходит из-за навязывания новых ценностей западного мира.

«Теперь эта игра, наверное, уже не подходит для нашего общества, потому что ситуация достаточно опасная — мы видим навязывание принципов. Я бы рекомендовала в эту игру не играть, потому что наше общество находится в переломном моменте», — отметила Наумова.

Аналогичную рекомендацию дал и Тетерский: как минимум без согласия родителей такие активности устраивать не стоит.