«Прометей» поразит мир и метеориты

В одной из самых развитых стран мира — Китае — приписали разрабатываемой российской системе противоракетной обороны С-500 «Прометей» способность контролировать все воздушное пространство Земли. Причем комплекс, уверены китайцы, сможет не только уничтожать воздушные объекты типа самолетов и ракет, но и метеориты. Откуда такое предположение — в материале «360».

Только в 2020 году начнется серийное производство зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», однако уже сейчас систему анализируют иностранные специалисты. Так, китайцы заявили, что С-500 превзойдет любой другой действующий ЗРК. А все из-за его характеристик, которые еще даже не обнародованы в полной мере.

Известно, что «Прометей» способен поражать до 10 целей одновременно на расстоянии до 500 километров, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты, летящие со скоростью пять километров в секунду. С-500 также может перехватывать гиперзвуковые объекты, а радиус обнаружения целей и высота поражения — 200 километров. Одно из главных преимуществ «Прометея» — способность перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, чья скорость близка к семи километрам в секунду.

И хоть комплекс выглядит как атакующее средство, оно таковым не является. С-500 — система стратегической противоракетной обороны.

«Прометей» также способен уничтожать ракеты в ближнем космосе и низкоорбитальные спутники. Возможно, именно по этой причине ему приписали еще одну невероятную способность — умение сбивать метеориты. Скорее это утверждение — просто математические расчеты, так как некоторые метеориты входят в атмосферу Земли со скоростью в семь километров в секунду.

Источник фото: Минобороны

Есть даже миф про «Прометея» и космическую оборону: в 2013 году С-500 во время испытаний якобы мог уничтожить челябинский метеорит и избежать жертв. Это предположение маловероятно, так как разрушение небесного тела произошло из-за трения и испарения вещества метеорита.

Курс на «эволюцию»

В первые пять лет «Прометея» не будут экспортировать, так как иностранные государства активно приобретают С-400. Хотя С-500 — более совершенная модель во всех отношениях. Однако это мнение основано на том, что каждое новое вооружение фактически лучше предыдущего.

Доподлинно неизвестны точные характеристики С-500 — есть лишь предположения, которые основываются на том, что новый ЗРК сможет охватывать все большие районы по дальности, высоте и иметь более совершенные свойства по качеству перехвата. Иначе зачем тратить деньги и создавать новое оружие, которое не будет лучше предшественника?

Российскому вооружению часто приписывают невероятные свойства. Так, недавно американцы оценили атомные ракетоносные подлодки класса «Борей», заявив, что это ядерное оружие «может сделать Америку необитаемой».

Про С-400 тоже говорили «гадости». Британские военные в середине сентября заявили, что у России есть три опаснейших оружия — ЗРК С-400, оперативно-тактический комплекс «Искандер» и береговой ракетный комплекс «Бастион-П».

ВВС страны уверены, что нужно найти достойный ответ этим системам, так как они способны отразить любую атаку британских средств. Для этого военные начали работу над внедрением систем с искусственным интеллектом, которые как-то (как именно — никто не сообщил) должны противостоять России.

И снова британцы забыли, что все перечисленные виды вооружения — оборонительные, а не атакующие.