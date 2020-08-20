Проливные дожди привели к мощному наводнению в Китае. Под угрозой оказался объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Из-за проливных дождей в Китае начались сильнейшие за последние десятилетия наводнения. Власти эвакуировали более ста тысяч человек. В провинции Сычуань вода начала угрожать статуе Будды, включенной в объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впервые с 1949 года наводнения начали угрожать историческому храмовому комплексу и большой статуе Будды. Вода в какой-то момент смогла накрыть пальцы ног знаменитой скульптуры, которой уже 1200 лет. По сообщениям The Guardian, сотрудники полиции и волонтеры использовали мешки с песком для защиты 71-метрового Будды.

Худшее из наводнений, похоже, закончилось в провинции Сычуань, так как в среду уровень опасности был снижен, а пальцы статуи перестала покрывать вода.

Летние наводнения в регионе не редкость, но в этом году произошли самые сильные наводнения за десятилетия. Они смыли не только дома людей, но и их фермы и запасы продовольствия. В прошлом месяце только в провинции Цзянси стихия уничтожила тысячи акров сельскохозяйственных угодий. От наводнений, начавшихся в июне, пострадали как минимум 55 миллионов человек — больше, чем все население Канады.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в июле около 2,24 миллиона жителей были перемещены, более 200 человек погибли или пропали без вести, а нанесенный ущерб оценивается в 25 миллиардов долларов. Это включает уничтоженные сельскохозяйственные угодья, дороги и другую собственность.

Пять человек в соседней провинции от Сычуани пропали без вести после того, как оползень разрушил два дома. В самой провинции 21 автомобиль провалился в яму после обрушения под ними дороги посреди ночи.

CNN пишет, что по всей стране минимум 443 реки были затоплены, причем 33 из них поднялись до самого высокого уровня за всю историю.

Через провинцию Сычуань протекает река Янцзы. Комиссия по водным ресурсам реки объявила во вторник вечером красную тревогу, заявив, что вода на некоторых станциях мониторинга, как ожидается, превысит «гарантированный» уровень защиты от наводнений более чем на пять метров.

Янцзы течет с запада на восток через густонаселенные провинции центрального Китая. Река — самый длинный и самый важный водный путь в стране. Она орошает большие участки сельскохозяйственных угодий и соединяет ряд внутренних промышленных мегаполисов с торговым центром Шанхая на восточном побережье. На более широкий бассейн реки Янцзы приходится 70% производства риса в стране.

Сообщается, что приток воды в находящейся неподалеку плотинной гидроэлектростанции «Три ущелья» достиг рекордных цифр — 72 000 кубических метров. Это самый высокий показатель уровня воды с момента постройки плотины в 2006-м. Ожидается, что он достигнет своего пика в четверг.

Некоторые также опасаются, что каскад гигантских плотин и водохранилищ, построенных в верховьях Янцзы, не защитит людей от наводнений, а, наоборот, усугубит ситуацию. В городе Чунцин в этом году уже прошло сильнейшее наводнение с 1981 года. А в Цицикоу вода накрыла крыши низменных районов, поэтому город пришлось временно закрыть для туристов.