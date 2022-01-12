Соблюдение закона и защита прав жителей. Прокурор Подмосковья рассказал о работе ведомства в 2021 году

Российской прокуратуре 12 января 2022 года исполняется 300 лет. Должность генерал-прокурора в правительствующем сенате утвердил Петр Первый в 1722 году. С тех пор эта дата считается днем рождения ведомства. Об основных направлениях работы и ее результатах рассказал в интервью «360» прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Помощь жителям

Прокуратура Московской области продолжает следить за соблюдением законов и прежде всего Конституции. Но на первый план сегодня вышла работа ведомства по защите интересов и прав жителей. Особенно это касается пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних, заявил Сергей Забатурин. Он отметил, что в 2021 году в ведомство поступило более 200 тысяч заявлений от жителей Подмосковья.

Мы очень внимательно работаем со всеми обращениями. Понимаю, что бывают нарекания к работе любого органа, но уверяю, мы внимательно и подробно разбираемся со всеми аргументами, которые граждане приводят Сергей Забатурин прокурор Московской области.

Он подчеркнул, что прокуратура Московской области становится все более открытой структурой благодаря личным приемам жителей. В прошлом году в ведомстве приняли более 800 жителей, которые пришли с жалобами.

«Я лично принял 261 человека. Стараемся всем помочь исходя из конкретной ситуации и законных полномочий», — пояснил прокурор Московской области.

Защита обманутых дольщиков

Проблема обманутых участников долевого строительства многоквартирных домов в Московской области остается на контроле прокуратуры. Этот вопрос ведомство решает в сотрудничестве с правительством региона и муниципальными властями.

«В 2021 году восстановили права более 20 тысяч обманутых дольщиков. Люди получили или ключи от квартир в достроенных домах, или компенсации, где завершение строительства жилья оказалось невозможным или сопряженным со сложными процедурами», — рассказал Сергей Забатурин.

Глава подмосковной прокуратуры напомнил, что президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками до 2024 года. Необходимо решить вопрос еще с 25 тысячами дольщиков.

Мы исходим из одного очень простого посыла: житель не должен страдать из-за бюрократических несостыковок. Права жителей должны быть восстановлены быстро и оперативно Сергей Забатурин прокурор Московской области.

Для помощи обманутым дольщикам в прошлом году прокуратура внесла на рассмотрение Московской областной думы два законопроекта, которые поддержали и приняли депутаты. Первый документ предусматривает введение льготной ставки по платежам за аренду земли для девелоперов, которые достраивают брошенные многоквартирные дома, куда жители вложили деньги.

«Второй закон связан с самой поддержкой обманутых дольщиков. С 1 апреля 2022 года любой из них получит право на бесплатную юридическую помощь в Московской области», — рассказал Сергей Забатурин.

Он подчеркнул, что продолжается работа по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, которые взяли деньги дольщиков и оставили их без квартир. В прошлом году в суды Московской области поступили 12 уголовных дел в отношении представителей девелоперских компаний, оставивших долгострои.

Источник фото: телеканал «360»

Решение проблем ЖКХ

Прокуратура Московской области держит на контроле ситуацию с жалобами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одной из ключевых проблем остаются неплатежи, от которых страдают ресурсные организации. В прошлом году при содействии прокуратуры удалось возместить более двух миллиардов рублей, которые недоплатили управляющие компании и жители.

Задолженность остается очень серьезной: почти пять миллиардов рублей — долги за газ, и 4,75 миллиарда — долги за электричество. Задача прокуратуры — минимизировать последствия для жителей, то есть избежать отключения теплоснабжения и электричества Сергей Забатурин прокурор Московской области.

Еще одними вопросами в сфере ЖКХ, который находится на контроле прокуратуры Московской области, остаются незарегистрированные объекты электроснабжения. Глава ведомства пояснил, что речь идет о возведенных на территориях садоводческих огородных товариществ объектах, которые питали дома электричеством. Некоторые из них возвели много лет назад, но на учет так и не поставили.

«Кроме того, их юридический статус не определен. Для того, чтобы жители не оставались без электричества, нужно включаться нашим коллегам из муниципалитетов, ставить их на учет, обеспечивать ремонт, если необходимо, и надлежащее обслуживание», — поделился Сергей Забатурин.

Вопросы капитального ремонта

За капитальный ремонт жилых домов Московской области отвечают правительство и региональный фонд капремонта. Но по некоторым вопросам требуется вмешательство прокуратуры. Особенно когда речь идет о работах по ветхому или аварийному жилью.

«Это нерациональное использование бюджетных ресурсов, которое в сложившихся условиях является просто нарушением закона. Тем более когда отремонтированный дом через полгода-год признается аварийным, подлежащим сносу, а жителей расселяют», — отметил глава надзорного ведомства.

Внимательно прокуратура следит за работой подрядных организаций, выявляя факты хищений материалов или средств, а также приписок за проведенные работы, которых на деле не было. При этом глава надзорного ведомства отметил, что реализация программы капитального ремонта в Подмосковье проводится на хорошем уровне.

Права работников и защита бизнеса

Прокуратура всегда следит за случаями невыплаты заработной платы сотрудникам, недобросовестными работодателями, которые оставляют своих подчиненных без денег.

«За нашей работой стоят интересы почти 70 тысяч жителей Подмосковья, которые в результате прокурорского вмешательства получили заработную плату в общей сумме более одного миллиарда рублей. Это социально значимый результат прокурорского надзора, за который и мне, и моим коллегам не стыдно», — заявил Сергей Забатурин.

Прокурор Московской области отметил, что под особым вниманием остается защита бизнеса. Прежде всего сотрудники ведомства внимательно следят за тем, чтобы выполненные по публичным контрактам работы оплачивались вовремя.

«По результатам прокурорского реагирования бизнес получил около миллиарда рублей по контрактам с публичными заказчиками», — отметил глава ведомства.

Сергей Забатурин подчеркнул, что подмосковная прокуратура тесно сотрудничает с правительством Московской области и региональным бизнес-омбудсменом. Особенно по вопросам административного давления и внеплановых проверок.

Бизнесу нужно дать дышать и работать на благо страны, на благо жителей и заниматься тем, чем он занимается по призванию и законам: формирование прибыли, уплата налогов и поступательное развитие нашего общества Сергей Забатурин прокурор Московской области.

Он напомнил, что мораторий на проверки малого бизнеса продлили на 2022 год.

Источник фото: телеканал «360»

Вопросы экологии

Жители Московской области часто обращаются в прокуратуру с жалобами на загрязнение воздуха. Основными источниками остаются отдельные предприятия, которые продолжают выбрасывать вредные вещества в атмосферу.

Вторым важным вопросом в сфере экологии остается вопрос недропользования, связанный с работой незаконных карьеров. Для пресечения подобных работ ведомство подключает коллег из органов внутренних дел.

Существенно сократилось количество свалок со строительными отходами. Это стало возможно после запуска в Подмосковье цифровой системы контроля за оборотом этого вида мусора. Но если свалку все же находят, то недобросовестным предпринимателям грозят серьезные штрафы.

Эффект «Безопасного региона»

Введение в работу комплекса «Безопасный регион» в Московской области позволило снизить количество преступлений в общественных местах на 18%. В целом общее число преступлений в Московской области за 11 месяцев 2021 года увеличилось незначительно — на 0,5%. Но беспокойство у прокуратуры вызывает увеличившееся количество тяжких преступлений на 3,5%, а также телефонное мошенничество.

«Правоохранительные органы уже научились их раскрывать. Более того, есть успешные результаты привлечения к уголовной ответственности телефонных мошенников. Есть и состоявшиеся приговоры по подобным делам», — отметил Сергей Забатурин.

Он признался, что тоже один раз сталкивался со звонком злоумышленников. Но диалог не задался, так как прокурор начал задавать неудобные вопросы собеседнику, на которые ответить тот не смог.