Прокси-война США против России не устраивает иностранцев. Как методы Запада ударили по своим же гражданам

Запад начал против РФ прокси-войну, когда ввел антироссийские санкции и стал поставлять оружие на Украину. О таких опосредованных действиях США и Европы заговорил сначала Сергей Лавров, а позже и зарубежные СМИ. Ведь многих иностранцев самих не устраивает такое положение дел, при котором над ними нависает угроза ответа России и экономические проблемы.

Лавров — о прокси-войне США против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну. Речь идет об опосредованных действиях против государства.

«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью», — заявил глава МИД Первому каналу.

Западные политики обеспокоены возможностью ядерной войны

На слова Лаврова не могла не отреагировать иностранная пресса. Так, о прокси-войне тут же написала французская газета Le Figaro. По данным издания, боевые действия на Украине переместились из городов на обширные равнины Донбасса. А участие Запада меняет условия противостояния.

«Потребность Украины в тяжелом вооружении — артиллерии, бронетехнике — становится все более насущной. Вашингтон намерен предоставить их, чтобы сохранить динамику успеха», — говорится в материале.

Правда, другие западные СМИ, похоже, не считают участие США и Европы в конфликте на Украине противостоянием России. Так, американская газета The Wall Street Journal в ответ на слова Лаврова привела высказывания министра обороны США Остина, который назвал комментарии «опасными и бесполезными» во время встречи с европейскими союзниками.

Тем временем в The Guardian сосредоточили свое внимание не на том, что глава МИД РФ отметил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине, а на том, что он также предупредил: риски ядерного конфликта теперь значительны. Именно это, по данным издания, обеспокоило западных официальных лиц. По их мнению, так российская сторона все больше внимания уделяет своему ядерному арсеналу.

При этом канал France 24 все же подчеркнул, что дипломатическая напряженность в мире выросла из-за повышенного внимания к ситуации на Украине.

НАТО провоцирует РФ на использование «Сармата»

Есть и те, кто предостерегает Запад от излишнего давления на Россию. Так, пан-арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen выпустил материал о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и предупредил, что РФ может задействовать ее из-за вмешательства США и Европы.

«Давление на них (россиян — прим. ред.) безумно возрастает. Конфронтация с огромной помощью Украине, включая оружие, деньги и беспрецедентную дипломатическую и политическую поддержку… Это (использование „Сармата“ — прим. ред.) уже не исключено. Сегодня русские намерены провести неожиданную акцию, опираясь на возможности ракет, которыми они обладают, которые являются подлинными средствами сдерживания», — говорится в статье.

В Польше не рады росту цен на уголь

В Польше отметили другую часть прокси-войны — антироссийские санкции, а именно эмбарго на уголь РФ. По данным местных изданий, это настоящая проблема, с которой столкнутся местные деревни, пишет Money.pl.

«Цены на это сырье в прошлом году уже были рекордными. Вступление в силу эмбарго ЕС может сделать уголь еще дороже и возникнут проблемы с его доступностью. Многие фермеры столкнутся с реальной проблемой, потому что они не могут позволить себе заменить свои старые печи экологическими источниками тепла», — пояснило издание.

Данные Института структурных исследований показывают, что проблема энергетической бедности может касаться уже почти 4,6 миллиона поляков, которые проживают в основном в небольших городах и деревнях.

Цены на газ поссорили политиков Болгарии

Отсутствие российского газа раскололо политическую элиту Болгарии. Президент Румен Радев и правительство начали высказывать противоположные точки зрения, пишет местное издание «Дневник».

«Президент Румен Радев и правительство поссорились из-за поставок газа и военной помощи Киеву. Глава государства обменялся резкими обвинениями по поводу болгарского оружия на Украине с вице-премьером Корнелией Ниновой, партия которой поддержала его на выборах, и неожиданно оказался в схожих позициях с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, с которым у него проявились непреодолимые политические разногласия в последние два года», — отметили в статье.