Проклятие Помпеев. Как туристы крадут и в ужасе возвращают артефакты древнего города

Туристка из Канады вернула украденные из Помпеев артефакты спустя 15 лет невезения. Девушка решила, что присвоенные вещи приносят ей несчастья. И она не единственная. Люди так часто крадут и возвращают вещи из древнего города, что неволей задумаешься: а правда ли, что проклятий не существует?

Туристка из Канады

Канадка отправила туристическому агенту в Помпеях, что на юге Италии, две мозаичные плитки, части амфоры и кусок керамики, пишет The Guardian. Посылку дама сопроводила письмом с признанием вины.

«Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье», — написала она.

Николь было чуть за 20, когда она посетила археологический парк в 2005 году. Теперь она обвинила украденные вещи в серии несчастий, которые пережила с момента кражи. Николь дважды заболела раком груди и буквально оставалась без средств к существованию.

По ее словам, она просто хотела иметь кусочек истории, которого не было бы у других, однако ничего не знала о «негативной энергии, связанной с этой землей». Николь добавила, что она усвоила урок и просит «прощения у Бога».

«Сейчас мне 36 лет, у меня дважды был рак молочной железы. В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких», — отметила Николь.

Супружеская пара из Канады

Николь не единственная, кто раскаялся и признался в воровстве и хочет вернуть украденное. В той же посылке из Канады было еще одно письмо. Его написала супружеская пара, которая побывала в Помпеях в 2005 году. Мужчина и женщина попросили разрешения вернуть несколько унесенных с раскопок камней.

«Мы взяли их, не думая о том, какие страдания пришлось испытать жертвам извержения Везувия, и об их смерти. Очень сожалеем об этом и просим простить нас. Пускай эти бедные души покоятся с миром», — говорится в письме.

Рассказы смотрителя

Смотритель музея Массимо Осанна рассказал The Telegraph, что ему пришло уже не меньше сотни посылок с похищенными предметами. Возвращенные артефакты сопровождали письма туристов. По их словам, украденные вещи принесли им одни несчастья. Осанна рассказал несколько историй.

Один человек из Латинской Америки заявил, что его жизнь наполнилась неудачами после того, как он вернулся домой из Италии с маленькой плиткой — ее мужчина спрятал в карман и унес с собой.

Другой посетитель древнего города был из Испании. Он вернул пять пакетов, в которых находились украденные вещи, в том числе бронзовая статуэтка, пропавшая без вести в 1987 году. По словам мужчины, она навлекла «проклятие на всю его семью».

Также одна жительница Канады вернула фрагмент, который украла за 50 лет до этого, во время медового месяца. История этой чаши неизвестна — смотритель рассказал лишь, что украденный артефакт вернули в 2000 году.

Смотритель музея уже задумался над созданием выставки из писем, которые получил за годы работы. Он пояснил, что эти раскаяния могут оказаться интереснее артефактов.

Разрушение Помпеев

Помпеи были погребены в вулканическом пепле после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Сейчас это музей под открытым небом и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одна из самых популярных достопримечательностей Италии.

Согласно некоторым данным, город славился своими богатствами, торговцами, ремесленниками, актерами и жрицами любви. В Помпеях, как считается, царил разврат. Если верить мифам, именно это разозлило богов, которые в гневе уничтожили Помпеи.