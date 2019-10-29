Бениофф и Уайсс отказались от «Звездных войн». Фанаты рады, что сага спаслась от проклятия «Игры престолов»

Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отказались от работы над новыми «Звездными войнами» из-за нехватки времени. Ранее дуэт подписал многолетний контракт с Netflix. В соцсетях их решение вызвало как негодование, так и радость.

Сценаристы и продюсеры телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс покинули команду создателей новой трилогии «Звездных войн», сообщило издание Deadline. Компания Disney планировала выпустить первую часть саги 16 декабря 2022 года, оставшиеся — в 2024 и 2026 годах. Предполагалось, что шоураннеры напишут их сценарии.

«Мы любим „Звездные войны“. Когда Джордж Лукас создал их, он создал и нас тоже. Разговоры с ним о „Звездных войнах“, как и нынешняя команда саги, — невероятно захватывающие. Мы всегда будем в долгу перед сагой, которая изменила все», — заявили они.

Бениофф и Уайсс пояснили, что их рабочие графики настолько плотные, что сложно найти достаточно времени для работы над грандиозным проектом. В августе 2019 года пара подписала многолетний контракт с Netflix на 300 миллионов долларов.

«В сутках только 24 часа, мы поняли, что не можем воздать должное как „Звездным войнам“, так и нашим проектам на Netflix. Поэтому с большим сожалением мы отступаем», — пояснили Бениофф и Уайсс.

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Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отметила, что сожалеет об их уходе, но в компании всегда будут надеяться на возвращение звездного дуэта.

«Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс — невероятные рассказчики. Мы надеемся включить их в нашу работу в будущем, когда они смогут отойти от своего напряженного графика, чтобы сосредоточиться на „Звездных войнах“», — сказала она.

Последняя работа дуэта — сериал «Игра престолов». Его заключительный сезон вызвал неоднозначную реакцию у фанатов. Некоторые назвали его провальным, объяснив неудачу творческим кризисом, возникшим у Бениоффа и Уайсса именно из-за контракта с Disney и Lucasfilm. Таких пользователей соцсетей новость об уходе из «Звездных войн» рассердила.

«После дерьмового финального сезона „Игры престолов“, который они разрушили из-за нового партнерства, они все равно отступают. Нереально».

«Итак, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс завернули „Игру престолов" из-за проблем со временем, и теперь они уходят из «Звездных войн» из-за проблем со временем… Кто продолжает нанимать этих уродов?»

Кое-кто припомнил, что критика на Бениоффа и Уайсса посыпалась, когда закончились написанные Джорджем Мартином романы, и порадовался их уходу.

«Хорошо. Я единственный фанат „Звездных войн“, который понимает, что это хорошо? Все видели, что случилось с „Игрой престолов“, когда у них закончились написанные книги, верно? Сами по себе они никакущие».

«Тааак рад, что Бениофф и Уайсс вышли из „Звездных войн“! Я почти предвкушал претенциозно скучный, политически мотивированный взгляд на „далекую-далекую галактику“. Но нет».

Нашлись и те, кто просто предположил, что дело не в загруженности, а банально в деньгах. И это не очень хороший знак для трилогии.

«Я знаю, что все хотят верить, что Уайсс и Бениофф не участвуют в „Звездных войнах“ из-за негативной реакции. Но, скорее всего, дело в сделке с Netflix, который платит намного больше и передает права на создаваемых ими персонажей. Чего никогда не случится со „Звездными войнами“».

«У меня смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, я не был впечатлен окончанием „Игры престолов“, хотя оно далеко не так плохо, как некоторые утверждают. С другой стороны, это не лучший знак для франшизы, если креативщики выбирают Netflix вместо „Звездных войн“».

«Вы знаете, „Звездные войны“ мертвы. Если даже парни, которым удалось испортить „Игру престолов“ в последнем сезоне, уходят от Disney и „Звездных войн“, чтобы помочь Netflix опуститься еще глубже в долговую яму».