Джо Байдену грозит смерть на посту президента? В силу вступает проклятье Текумсе

Инаугурация Джо Байдена все ближе. В преддверии его вступления на должность президента люди вспомнили о проклятии индейского вождя Текумсе. Оно якобы распространяется на всех глав США с 1840 года с промежутком в 20 лет. «360» разбирался в том, кто пал жертвой проклятия и нужно ли бояться его Байдену.

Доподлинно неизвестно, откуда появилась история о проклятье, но одно из первых упоминаний было в книге Рипли «Хотите верьте, хотите нет», выпущенной в 1930-х годах. В ней он утверждал, что индейский вождь Текумсе перед смертью проклял президентов США.

Шауни Текумсе воевал с армией США в войне с Конфедерацией, чтобы защитить свои земли от оккупации, но проиграл. Тогда он в 1811 году в битве при Типпикено проклял главу армии военачальника Уильяма Гаррисона. Якобы он сказал, что Гаррисон умрет и та же участь постигнет каждого главу США, выбранного после него через двадцать лет.

Жертвами проклятья стали девять президентов, из которых семь умерли при исполнении обязанностей.

Жертвы проклятья

В 1840 году Уильям Гаррисон стал президентом Северо-Американских Соединённых Штатов, а через месяц после инаугурации скончался. Впрочем, ничего таинственного в его смерти не было. Из-за постоянных встреч он вообще не отдыхал и заболел. Простуда быстро перешла в воспаление легких и плеврит. В 2014 году ученые пришли к выводу, что причиной смерти скорее всего был септический шок из-за энтеральной лихорадки.

Следующей целью проклятья стал Авраам Линкольн, избранный на пост президента в 1860 и 1864 годах. Его президентство в первую очередь запомнилось людям Гражданской войной, чуть не поделивший США на две части. В отличие от Гаррисона он умер не от естественных причин, а был убит в результате сговора уже после переизбрания на второй срок в 1865 году. Его убил актер Джон Уилкс Бут выстрелом в голову.

В 1880 президентом Штатов избрали Джеймса Гарфилда. Он, как и Гаррисон, не долго наслаждался управлением страной и стал жертвой нападения. В него на железнодорожном вокзале выстрелил психически неуравновешенный мужчина. Пуля попала в спину, а сам Гарфилд умер спустя несколько месяцев из-за плохого лечения.

Двадцатый век начался с президентства Уильяма МакКинли. Перед этим он уже четыре года возглавлял США. А вот второй срок у него как-то не задался, и в 1901 году его убили. Нападавшим был анархист Леон Франк Чолгош. Интересно, что первая пуля отскочила от пуговицы смокинга МакКинли и не причинила ему вреда. Неужели судьба противилась проклятью? А вот вторая уже свое дело сделала — попала в живот и повредила органы. МакКинли скончался через неделю в больнице.

В 1920 году эстафету перехватил Уоррен Хардинг. Вокруг его кончины ходит довольно много слухов и теорий. Он неожиданно умер в 1923 году в отеле предположительно от обширного инфаркта. Однако некоторые считают, что президент был отравлен и, возможно, даже собственной женой. На подозрение навел ее запрет вскрывать тело мужа.

Франклин Рузвельт правил страной с 1933 года. Формально жертвой проклятья он стал в 1940, когда пошел на четвертое переизбрание на должность президента. В 1945 году он умер от кровоизлияния в мозг. По крайней мере так гласит официальная версия, но некоторые любители заговоров считают, что его отравили политические враги. А еще есть версия о том, что он и вовсе был застрелен. Здесь, как и с Хардингом интересно то, что тело не вскрывали, а похороны президента провели с закрытым гробом.

Завершил смертельную цепочку Джон Кеннеди, избранный в 1960 году. Пожалуй, его смерть является одной из тех, что известна почти каждому. Он был застрелен в 1963 году, когда ехал в президентском кортеже по улицам Далласа.

Проклятье дало сбой?

А потом цепочка смертей взяла и подошла к концу. Неужели проклятье потеряло свою силу? После Кеннеди еще ни один президент не умер при исполнении обязанностей.

Рональд Рейган был избран на должность президента в 1980 году, после чего спокойно себе правил США вплоть до 1989 года. Стоит отметить, что через пару месяцев после инаугурации на него совершили нападение и он был тяжело ранен, но не умер. Более того он даже смог победить рак толстой кишки во время своего президентства. Умер он в 2004 году в 93 года из-за пневмонии, осложненной болезнью Альцгеймера.

Джордж Буш, победивший на выборах в 2000 году, тоже пережил два президентских срока и до сих пор спокойно живет. Интересно, что он, как и Рейган, тоже подвергся покушению на убийство. В него правда не стреляли, а швырнули бомбой. Дело было в 2005 году во время его встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В них бросили боевую гранату, а она не взорвалась.

Есть ли вероятность, что на проклятье трансформировалось в неудачные попытки убийства? Скорее всего президенты перестали погибать, потому что их охране стали уделять гораздо больше внимания. А в случае заболеваний или ранений выжить им стало гораздо проще, потому что медицина сильно развилась за это время.

Тем более в данном проклятье существует много несостыковок. Одни президенты умерли от естественных причин, а другие — от нападения. Кто-то умер после первого избрания на пост президента, а кто-то после своего второго или третьего срока. Года смертей тоже не совпадают. Последние двое и вовсе выжили. В данной теории слишком мало конкретики и много притянутых за уши факты.