Пройти пик и не верить фейкам. Люди начали плодить в Сети несуществующие указы президента

Инфекционисты сходятся во мнении, что пик заболевания COVID-19 в России наступит в июне-июле. Но про продление режима самоизоляции по всей стране сейчас речи не идет. В соцсетях начались обсуждения, могут ли «затянуться» нерабочие дни во всей России еще и на май. И тут появились фейки.

Пик заболевания

Пик заболевания COVID-19 наступит в России летом. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — приводит РИА «Новости» его слова.

Количество заразившихся будет расти, предупредил профессор, поскольку сейчас «идет разгар» заболевания. При этом Малышев отметил, что, к сожалению, число умерших также будет нарастать. По его словам, эксперты сходятся во мнении, что через полтора-два месяца, когда пик будет пройден, количество заболевших начнет снижаться.

Но есть и более оптимистичные прогнозы. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль предположил, что страна уже подходит к пику по коронавирусу. Он отметил, что еще могут появляться новые инфицированные COVID-19, «Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», — заметил Рошаль.

Ужесточение режима самоизоляции в Башкирии

Информационное агентство «Башинформ» ранее сообщило, что глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции на май. Немного позже начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская уточнила, что Хабиров имел в виду «плотный и вполне определенный график работы органов власти».

«Режим самоизоляции определил президент РФ. До конца апреля. Радий Хабиров, когда говорил о режиме в Башкирии, который продлится до конца мая, имел в виду плотный и вполне определенный график работы органов власти», — цитирует «Российская газета» слова Прочаковской.

В России до 30 апреля введены нерабочие дни. Это сделано, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ситуация с ежедневно растущим числом заразившихся в стране породила волну разговоров в соцсетях. Люди стали задаваться вопросом, пойдет ли вся Россия по примеру Башкирии на продление режима самоизоляции. И тут появились первые и очень серьезные фейки.

Несуществующий указ

В Сети появился документ, согласно которому нерабочие дни в России продлятся до 31 мая — якобы это указ Владимира Путина. На самом деле новость ложная. Лига безопасного интернета вычислила этот фейк, пишет телеканал «Царьград».

Фейковый указ президента о продлении карантина до 31 мая — один из примеров того, как людей вводят в заблуждение, говорится в материале. В тексте фейкового документа выдержан стиль официальных заявлений, но на самом деле такой указ никогда не выходил.

Такого указа нет на официальном сайте президента, на портале правовой информации, где публикуются все государственные документы, его тоже не существует.

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Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за публикацию и распространение недостоверной информации о коронавирусе. В Уголовном кодексе появилась статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». «360» уже рассказал, что считается фейком, как за него могут наказать и кто уже поплатился за вбросы о COVID-19.