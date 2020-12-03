Маск, Pitbull и Леброн Джеймс. Почему американские знаменитости повально увлеклись производством текилы?

Американские знаменитости повально увлеклись производством текилы. Ее выпускают Илон Маск, Леброн Джеймс и Майкл Джордан. А рэпер Pitbull стал официальным партнером одного из брендов. Причин для этого несколько: растущий из-за маркетологов рынок, возможность дорого продать бизнес и даже, как ни странно тренд на ЗОЖ.

В начале ноября интернет-магазине Tesla появилась выдержанная во французских дубовых бочках текила с одноименным названием. Первая партия, сообщал Reuters, при цене в 250 долларов за бутылку разлетелась в считанные часы. О своем желании заняться продажей текилы бизнесмен сообщал еще в 2018 году. Первоначально бренд планировали назвать Teslaquila, но этому, отмечает The Verge, воспротивились мексиканские власти.

Приобщился к этому бизнесу и американский рэпер Pitbull, став официальным представителем и партнером бренда Espanita.

Баскетболист Леброн Джеймс вложился в бренд крепкого спиртного Lobos 1707, писала The WSJ. Под новой маркой будет производиться текила и мескаль стоимостью 45-150 долларов за бутылку. Их будут выдерживать в бочках от хереса Pedro Ximеnez.

Три года назад бизнесом увлекся другой баскетболист — Майкл Джордан. Созданный им с друзьями бренд Cincoro быстро стал популярным. Стоимость бутылки варьируется от 130 до 1600 долларов, писал Forbes.

Расширение рынка

Последние пять лет, отмечало издание, рынок премиальной текилы стоимостью от 45 долларов за бутылку развивается бешеными темпами: ежегодный прирост продаж составляет 20%. При этом объемы реализации новых — зарегистрированных менее пяти лет назад — брендов растут быстрее старых — 45% против 9%.

Приросты продаж — понятия условные, сообщил «360» руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Для старого бренда с объемом в миллион бутылок в год 9% — это 90 тысяч бутылок. Для нового с объемом в 100 тысяч бутылок 45% — 40 тысяч бутылок. Плюс, когда на рынок выходят новые марки, к ним возникает естественный интерес, реклама звучит из каждого утюга, а лицами компаний становятся известные люди.

«Поэтому прирост в процентах кажется огромным, хотя в бутылках это капля. Но западного потребителя приучили, что надо постоянно стремится к чему-то новому. Создание новых бессмысленных продуктов в виде новых брендов движет капиталистический рынок. Покупают, пробуют и даже кажется, что она лучше, хотя она такая же. Все это маркетинг», — уверен Дробиз.

Маркетинг и прибыль

Сам по себе любой продукт популярным стать не может, пояснил Дробиз. Но его можно таким сделать, вкладывая деньги в продвижение. Доля среднего класса на американском рынке ритейла велика — порядка 170 миллионов человек. Эти люди приобретают достаточно дорогие товары. В сегментах виски и водки тоже есть премиальные бренды, по поводу которых покупателей убеждали, что это «самое лучшее». Но этими напитками, как выразился эксперт, покупатели «уже упились».

У каждого продукта есть свой цикл. Маркетологи решают, что эти 10 лет у нас будут водочные и бросаются убеждать потребителей: долбят-долбят, вывели в премиальный сегмент. До этого виски, бурбон, вино премиальное. Настал период текилы, больше то ничего нет. Все остальное уже достаточно известное, раскрученное, увеличить рынок сложно Вадим Дробиз руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя

Поэтому теперь премиальной станет текила. Покупателям будут рассказывать, что она чем-то лучше, а люди будут верить. Плюс в США перманентно находятся около 30 миллионов мексиканских беженцев, которые охотно покупают национальный напиток. Не удивительно, что звезды подхватывают тренд и стремятся заработать на модном сейчас напитке. Есть и другая причина.

Голливудским первопроходцем текиловарения стал актер Джордж Клуни. В 2013 году, задолго до того, как это стало мейнстримом, он стал сооснователем компании Casamigos. А раскрутив ее, в 2017 году с партнерами продал фирму за миллиард долларов. Сделка стала самой крупной с участием голливудских звезд. Актер получил долю в 223 миллиона с обещанием выплаты еще 100 миллионов в течение 10 лет.

«Люди увидели, что можно заработать на этом. Помимо того, что есть потребители, можно начать заниматься производством, а потом продать его крупному, серьезному оператору рынка», — заключил Дробиз.

Вкусная и чистая

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев предположил, что популярность текилы связана с ее особенностями. Вкус ее богатый насыщенный и характерный, почти как у дистиллятов — виски или коньяков. Но производят ее с помощью ректификации, то есть по степени очистки от нежелательных добавок она сравнима с водкой. Затраты на ее выпуск ниже, чем у других премиальных напитков.

«Они понимают, что это бренд. Богатые люди предпочитают пить более чистый продукт. Исходят из этого они вкладываются в бренд, который имеет какую-то коммерческую перспективу. Американские звезды всегда пытаются вложить деньги которые они заработали, видят тренд и идут туда», — пояснил Косарев.

Еще один тренд последних двух лет, по его словам, — это производство джина. Оба напитка, как ни странно, отвечают и запросам населения на ЗОЖ: вкусный, как дистиллят, но более чистый. А их производство дешевле премиальных дистиллятов. В отличие от того же виски, текилу и джин не надо по пять-восемь лет выдерживать в бочках, чтобы облагородить вкус и оттянуть примеси.