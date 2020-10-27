Производство с огоньком: история пожаров на заводе «Серп и молот»

В понедельник, 26 октября, пожар вспыхнул в выселенном здании на территории завода «Серп и Молот». Это не первый подобный инцидент на предприятии — с начала 2000-х возгорания там происходят регулярно. «360» рассказывает историю завода и перечисляет произошедшие на нем пожары.

Источник фото: РИА «Новости»

«Серп и молот» — один из старейших заводов на территории Центральной России. В 1883 году французский предприниматель Юлий Гужон основал «Товарищество Московского металлического завода». В 1890 году на заводе запустили первую мартеновскую печь, которая используется для переработки передельного чугуна и лома в сталь. В 1913 году на предприятии работали уже семь подобных устройств, которые производили более 90 тысяч тонн стали в год. Также функционировали несколько мелкосортных и листропокатных станов. В те годы завод выпускал в основном железо, железную проволоку и гвозди.

Из-за Первой мировой войны и вызванной ею нестабильности завод стал производить в 50 раз меньше продукции, чем в 1913 году. В 1918 году его национализировали, а спустя четыре года — переименовали в «Московский металлургический завод „Серп и молот“». В конце 1930-х предприятие наградили орденом Ленина за труд во время первых пятилеток и выполнение государственных заданий. В годы Великой Отечественной войны завод производил оружие для фронта.

Фото и видео пожара на заводе «Серп и молот»

В 1990-е годы завод стал производить меньше продукции. В 2007 году законсервировали калибровочный цех, спустя два года закрыли сортопрокатный и сталепроволочный цеха. В 2011 году завод окончательно закрылся.

В последние годы завод постепенно сносят, демонтаж планируется завершить к 2022 году. На его месте до 2025 года собираются построить жилой комплекс.

Пожары

С начала 2000-х на предприятии часто бушуют пожары. Впечатляющий по масштабам инцидент произошел в мае 2005 года, когда огнем было охвачено более пяти тысяч квадратных метров. Из-за бедствия частично обрушилась крыша здания на площади около 400 квадратных метров. С пламенем боролись 50 пожарных расчетов, а также четыре противопожарных вертолета. Тогда никто не пострадал.

В августе того же года произошел еще один пожар, который охватил 60 квадратных метров мягкой кровли. Огонь тушили 10 пожарных расчетов и вертолет.

Спустя почти ровно девять лет, в августе 2014 года, предприятие снова охватил огонь. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек, а также два вертолета. Пожар удалось потушить через пять часов после его начала.

В сентябре 2016 года на территории завода снова возник пожар — загорелся подвал с масляной обработкой. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пострадавших не было.

В 2014 году МЧС сообщало, что администрации завода регулярно делали замечания по поводу противопожарной безопасности. В 2012 году после плановой проверки предприятие получило более 50 замечаний, а в 2013 году завод оштрафовали на 150 тысяч рублей. Затем администрация снова получила штраф на 75 тысяч рублей.

Еще один крупный пожар на территории завода вспыхнул 26 октября 2020 года. Сообщение о возгорании поступило в 20:45. Огонь охватил второй и третий этажи выселенного здания, сообщал источник «360» в экстренных службах. Пожару был присвоен ранг сложности 1-бис. Изначально поступали сообщения о возгорании на площади 400 квадратных метров. Затем площадь пожара увеличилась. Здание, в котором возник огонь, не эксплуатировалось.

Спасателям удалось локализовать огонь только через два часа на площади 700 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 22 часа 50 минут пожар был локализован», — говорится на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Как рассказал журналистам начальник Главного управления МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов, быстрому распространению огня способствовало наличие деревянных перегородок и перекрытий внутри здания.

Источник фото: ГУ МЧС России по Москве

На месте происшествия работает 15 единиц техники и 53 человека личного состава. Также на территории завода работает мобильная лаборатория, превышения вредных веществ в атмосфере нет.

«Пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. […] В настоящее время проводится дотушевание и разборка отдельных очагов пожара», — рассказал журналистам Желтов.

UРD: Пожар был полностью ликвидирован в 01:12, сообщили на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Принятыми мерами в 22 часа 50 минут пожар был локализован, а в 01 час 12 минут — ликвидирован», — говорится в сообщении.