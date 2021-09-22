Производство на всю жизнь. Фряновский керамический завод отмечает юбилей

Фряновскому керамическому заводу в этом году исполняется 20 лет. Для человека это совсем юный возраст, когда все впереди и открываются дороги в большую жизнь. А для предприятия это говорит о стабильности и надежности — главных качествах хорошего производства.

В этом году Фряновский керамический завод празднует свое 20-летие. На предприятии создают настенную плитку и декоративные элементы к ней. За это время на заводе произвели 140 миллионов квадратных метров продукции — это чуть меньше площади Костромы.

На ФКЗ создано 1450 коллекций керамической плитки европейского качества и 620 коллекций декора. Чтобы достичь таких показателей, предприятие росло и расширялось: две изначальные производственные линии по плитке заменили шестью новыми, вместо одной линии по декорам появилось три.

Завод дал рабочие места для более чем сотни человек и бережно относится к своим сотрудникам. ФКЗ стойко пережил пандемию: за время локдауна на заводе не уволили ни одного человека. На предприятии берегут традиции наставничества, дают возможность работникам пройти обучение и построить карьеру.

Работа, которая дает независимость

Завод стал и вершителем судеб: там появилось 85 семейных пар. За 20 лет у заводчан родились 420 детей. Одними из тех, кто нашел на ФЗК свою вторую половину, стали Светлана и Павел Петровы, которые пришли на завод с разницей в год: она в 2002 году, он — в 2003-м. Их путь начался с работы сортировщиков-упаковщиков.

Павел и Светлана Петровы. Источник фото: телеканал «360»

Молодые люди познакомились и дружили несколько лет, прежде чем решили съехаться, а потом и официально создать семью. Сегодня Светлана Петрова — заместитель начальника склада готовой продукции. Павел Петров работает в отделе технического обслуживания электромехаником. Его забота — ремонт линий и оборудования.

«Я мечтала работать стюардессой. Но в 22 пришла на завод, и оказалось, что здесь я могу реализовать самое большое желание — зарабатывать, быть независимой. Я не ставила цели идти на повышение, все произошло само собой. Заметили — предложили, я не отказалась. Мне кажется, ожидания я оправдываю. А мечту о небе подхватил брат — он окончил высшую школу и стал военным летчиком», — рассказала Светлана Петрова.

Светлана Петрова. Источник фото: телеканал «360»

Завод — это рабочие руки и светлые головы

Павел Петров признался, что жена-начальница его не смущает. Не сложно супругам и работать на одном предприятии, тем более что трудятся они все-таки на разных участках. На заводе также работают сестра и племянник Петрова — так постепенно на ФЗК прорастает новая династия заводчан.

«Что такого в этом заводе? Притягивает хорошее. Здесь самый лучший коллектив! И предприятие стабильное: за 20 лет ни разу не было, чтобы невовремя выплатили зарплату. Даже год назад, когда сгорел один из цехов, никто не ушел. Сейчас цех восстанавливается, уже частично работает. Собираются ставить новые линии», — рассказал Павел Петров.

Он отметил, что расти дальше и становиться начальником не хочет, не лежит душа. Ему больше нравится ремонтировать и настраивать оборудование.

Завод — это прежде всего рабочие руки, а не перекладывание бумажек Павел Петров.

Павел Петров. Источник фото: телеканал «360»

Плитка для посла

Дизайнер Елена Кравченко работает на заводе меньше года. Она рассказала, что ключевыми факторами при выборе стали работа по специальности, близость производства к дому и хорошая зарплата. Кроме того, привлекли интересная, немеханическая работа и отличный дружный коллектив.

Чаще всего новые узоры присылают готовыми. Задача дизайнера — привести их к тому виду, в котором они могут быть напечатаны на плитке. Но бывают и задания, когда нужно создать свои узоры. Помимо гармонии и приятной цветовой гаммы, нужно учитывать существующий спрос, тренды и направления.

Елена Кравченко. Источник фото: телеканал «360»

«Каждый раз, когда вижу, что плитка идет по линии, пакуется в коробки и поставляется в магазины, я чувствую наслаждение. Ведь все начинается с эфемерной идеи, она получает зримую форму благодаря компьютерным программам, и в итоге получается реальный физический объект, который можно потрогать руками. Волшебство какое-то!» — рассказала Елена Кравченко.

Когда на завод приезжал посол Польши Кшиштоф Краевский, дизайнер ФКЗ создала для него уникальную плитку с изображением двух главных площадей Варшавы и Москвы. Посол и вся польская делегация были очень тронуты таким необычным подарком.

Елена Кравченко. Источник фото: телеканал «360»

Нужен железобетонный стержень

Вера Калуцких начинала свой путь на заводе с глазуровщицы цеха декоративных изделий. Производство так понравилось девушке, что через пару лет она поступила в Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и выучилась на инженера-технолога. Сегодня Вера Калуцких — начальник основного цеха завода.

«Хороший начальник — это не тот, кто берет и делает своими руками, а тот, кто думает головой и правильно распределяет роли. Но бывало, что и самой приходилось подменять мастера. В любое время дня и ночи, независимо, выходной или рабочий день, мне могут позвонить с каким-то вопросом или проблемой, и я постараюсь ее решить», — рассказала Вера Калуцких.

Вера Калуцких. Источник фото: телеканал «360»

Но даже в таком напряженном графике работать интересно. Производство не стоит на месте и постоянно развивается, а с ним растут и сотрудники. Они учатся работать на новом оборудовании, осваивают современные технологии. Например, на линии глазурования шелкографические машины сменили ротоколоры. Со временем закупили более современное оборудование и доросли до цифровой печати.

«Чтобы выдержать эту ответственность и нагрузку, нужен стержень железобетонный. Терпение, желание работать, понимание, потому что часто приходится войти в положение, выслушать, подсказать. Наверное, у меня жесткий характер. Здесь „ми-ми-ми“ не работает. Хотя на самом деле я хрупкая женщина. Стержень спрятан глубоко. Но доставать его приходится регулярно», — отметила Вера Калуцких.