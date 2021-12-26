Работу в банке сменить на производство комбучи. Как предпринимательница превратила домашнее увлечение в бизнес

Долгое время Екатерина Кириллова работала на престижной должности в банке. Но после перехода на правильное питание девушка решила производить комбучу — напиток из чайного гриба. Сегодня ее продукт можно купить в сетевых супермаркетах высокого класса, а когда-то все производство было на домашней кухне.

Источник фото: телеканал «360»

Далеко не каждый готов круто повернуть свою жизнь и начать бизнес с нуля. Но Екатерина Кириллова из тех, кто склонен к авантюрам — она оставила престижную должность, написала бизнес-план, сидя на диване с дочкой и мужем, вложила все накопления и добилась успеха в производстве комбучи. Раньше друзья отговаривали девушку от затеи, но теперь она поставляет товар на маркетплейсы и в сетевые супермаркеты. «Формула успеха» узнала ее историю.

От банка к комбуче

Екатерина Кириллова 15 лет работала на престижной должности в банке. Как и все, собиралась утром на работу, а вечером приезжала домой, получала зарплату дважды в месяц на карточку. Однако в какой-то момент девушку перестало радовать ее отражение в зеркале, и из-за этого начала страдать самооценка.

Кириллова перешла на правильное питание и начала соблюдать питьевой режим — не менее 1,5 литра в день и физические упражнения. Но, как и любому человеку на диете, девушке захотелось разнообразия.

«Мне хотелось чего-то газированного, вкусного и при этом полезного. Начала искать какие-то варианты. И здесь мне рассказали и даже поделились кусочком чайного гриба. Я вычитала в интернете рецепт, начала делать различные вкусы. Банок становилось все больше», — рассказала предпринимательница.

И так на своей кухне Екатерина Кириллова начала готовить комбучу. Со временем грибы увеличивались, а банок становилось все больше. Девушка начала брать напиток на вечеринки с друзьями и делилась им. Но в один момент Екатерина поняла, что не может больше самостоятельно выращивать чайные грибы, тогда ее муж посоветовал попробовать развить свой бизнес и продавать комбучу в магазине.

Источник фото: телеканал «360»

Появление производства

С того момента, как Екатерина Кириллова начала делать дома чайный напиток, до сотрудничества с магазинами прошло пять лет. За это время она успела обзавестись собственным производством. С утра комбучевар едет в цех, забирает напиток и развозит клиентам. При этом в багажнике иногда есть сахар, чайные грибы, лимон и имбирь.

В цеху делаются абсолютно разные вкусы комбучи в емкостях по 300 и по 50 литров. При этом гриб иногда занимает всю бочку. На производстве к ним относятся как к живым существам — технологи не скрывали, что здороваются с грибами и разговаривают с ними. После розлива напитка по бутылкам и упаковки в термопленку его развозят по маркетплейсам.

Сейчас производство комбучи работает как часы, но для воплощения мечты Екатерине Кирилловой пришлось отказаться от покупки машины и квартиры и поставить на кон все.

«Мы же на тот момент работали — и я, и муж. У нас был постоянный доход. Мы из этого взяли. Стартовый капитал, там потребовалось порядка 300 000», — поделилась воспоминаниями Кириллова.

После вложения денег в бизнес паре пришлось пройти через тернии из скепсиса. Друзья и знакомые недоверчиво относились к идее, а Екатерине Кирилловой и ее мужу приходилось предлагать покупателям свой товар. Перед предпринимательницей возникло новое препятствие — в небольшом помещении нельзя было выйти на те объемы, которые были необходимы маркетплейсу и сетям.

И мы нашли помещение в Воскресенске, в Гостилове. Четыре стены мы превратили в четыре помещения, в производственное помещение, которое соответствует требованиям ХАССПа. Каждый момент, когда какой-то сложный этап был, появлялось ощущение, что ты упираешься в стену. Но при этом все время происходило что-то, что помогало двигаться вперед, помогало найти дверь в этой стене и немножко ее приоткрыть Екатерина Кириллова.

До сих пор Екатерина Кириллова связывается с рестораторами и устраивает своеобразный кастинг для комбучи: ее дегустируют и оценивают. Чтобы зайти на маркетплейсы, 1,5 года назад девушка отправляла предложения, дегустационные наборы, а комиссия пробовала, рассматривала и вводила в ассортимент. Благодаря труду и упорству тернистый путь был пройден, а напиток начал появляться на полках супермаркетов, в том числе в «Азбуке вкуса».

«Самое сложное не в том, чтобы донести бутылки, а в том, что люди до сих пор думают, что комбуча и чайный гриб — это разные вещи. Вот это сложнее донести, чем ящик с бутылками», — заметила предпринимательница.

Источник фото: телеканал «360»

Союз женщин России и секрет успеха

Вместе с бизнесом у Екатерины Кирилловой появилась ответственная социальная жизнь — она состоит в Союзе женщин России Подмосковья. Для того чтобы попасть в объединение, Кириллова прошла конкурс Торгово-промышленной палаты и вступила в «Нежный бизнес» Воскресенска, а уже потом предпринимательницу познакомили с Союзом женщин России.

«Это помощь. Это в первую очередь поддержка. Вот как я уже сказала — стена и закрытая дверь. Союз женщин России, женщины, которые состоят, они могут помочь и они поддерживают», — отметила Кириллова.

За время ведения бизнеса Екатерина Кириллова выработала свою собственную формулу успеха, которая состоит из четырех частей. Во-первых, если и делать продукт, то таким, будто ты его делаешь для себя, и никак по-другому. Во-вторых, нужно найти группу единомышленников, создать ее, и тогда дело пойдет быстрее. В третьих, заручиться поддержкой семьи, потому что эмоциональное состояние должно быть стабильным и на работе, и дома.

«И, конечно, когда у тебя появляются партнеры по бизнесу, относись к ним так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе, — с уважением», — заключила предпринимательница.