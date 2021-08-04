Производители масок пожаловались на нарушения у конкурентов. За заботой о медиках может стоять желание заработать

Российские правила продажи средств индивидуальной защиты попросили ужесточить. Пользуясь лазейкой в законе, производители продают медикам некачественные маски и респираторы. Но эксперты подозревают, что за этими требованиями может стоять не забота о врачах, а передел рынка.

Премьер-министра России попросили ужесточить правила продажи медицинских масок. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты указала на то, что из-за пробела в законе медицинские работники подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом.

В письме к Михаилу Мишустину представители Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ отметили, что упрощенный порядок регистрации дает возможность недобросовестным производителям указывать на масках классы защиты без их подтверждения необходимыми испытаниями. А так как такой товар продают достаточно дешево, именно его и закупают больницы и клиники.

По мнению специалистов, нужно внести в действующие нормативы требование сертификата качества для производства медицинских масок, используемых в медучреждениях. Также следует запретить поставку в больницы СИЗ, не прошедших необходимые испытания. Кроме того, стоит пересмотреть перечень изделий с упрощенной регистрацией.

Без сертификата, но с регистрацией

Как оказалось, на данный момент производители респираторов общего применения и масок для защиты дыхательных путей могут просто подать заявление и получить регистрационное удостоверение. А документы, подтверждающие проведение токсикологических и технических испытаний, нужно направить в течение 150 дней со дня регистрации, сообщил РБК.

Такие правила были приняты весной 2020 года, в разгар пандемии, при остром дефиците масок и прочих средств защиты. Однако этим послаблением начали пользоваться недобросовестные предприниматели, которые без всяких оснований маркировали свои изделия как FFP2 и FFP3.

Именно эти классы защиты рекомендованы для медучреждений. И больницам ничего не остается, кроме как закупать этот товар. Закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам.

При этом никто не торопится проводить положенные испытания. За отведенные 150 дней поставщик успевает подписать контракт, передать товар и получить оплату. Также активно используются и фирмы-однодневки, которые после заключения сделки оперативно ликвидируют, а на их месте возникает новое юридическое лицо, торгующее масками.

Опасность вместо защиты

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ Владимир Котов напомнил «360», что средства индивидуальной защиты применяются только тогда, когда есть риск угрозы здоровью. Соответственно, необходимы подтверждения защитных свойств масок сертификатом.

«Поэтому если вы применяете и используете изделия, которые не прошли обязательную сертификацию, вместо защиты вы получаете вред. Приобретая маску в аптеках или магазинах, нужно посмотреть на упаковку и обратить внимание на маркировку изделия: на простые медицинские маски распространяется ГОСТ Р 58396-2019, сертификат им не требуется», — сказал Владимир Котов.

По мнению главы АСИЗ, чтобы перекрыть поток некачественных средств индивидуальной защиты на рынок медицинских изделий, необходимо проверять подтверждение защитных свойств. Также нужно запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли технические, клинические испытания и токсикологические исследования.

Передел масочного рынка

Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов в разговоре с «360» отметил, что пока не будет общественного резонанса, не будет и серьезного наказания для недобросовестных производителей и продавцов СИЗ. Дело в том, что правоприменительная практика по подобным делам в России крайне мала.

«Но даже при наличии фирм-однодневок их хозяев реально найти и наказать: есть соответствующие документы, где указаны все реквизиты. Даже я при большом желании могу установить бенефициантов той или иной компании», — сказал Александр Виноградов.

При этом эксперт предположил, что обеспокоенность некачественными товарами может быть связана с банальным переделом рынка по производству и реализации СИЗ — от простых дельцов в более серьезные руки. Ведь речь идет об астрономических суммах, подчеркнул Виноградов.