Прогулы во имя Сатаны. Американским школьникам разрешили изучать Библию, но религия бывает разной

В школах штата Теннесси предложили ввести часы чтения Священного Писания — «Время изучения Библии». Если программа будет принята, то каждый месяц ребенок сможет пропускать один час школы для того, чтобы сходить в церковь — тоже на урок. Казалось бы, идея неплохая, но согласны с этим оказались не все. Местные сатанисты выступили за равные условия репрезентации всех религий и потребовали, чтобы им тоже позволили преподавать свой «Час Сатаны», равно как и всем остальным религиозным группам, которые не были предусмотрены инициативной.

Официальные лица округа Нокс, штат Теннесси, заявили, что рассматривают программу изучения Библии, которая позволит ученикам пропускать уроки ради часовых занятий в церкви. У идеи введения в школах «Времени изучения Библии» сразу же появились принципиальные противники: Ноксвилльское сатанистское общество считает, что государственные школы не должны продвигать религию, в противном случае должны быть представлены все вероисповедания, а не только христианство.

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В связи с этим местные адепты культа Сатаны открыли Ноксвилльское детское сатанистское служение, чтобы у тех, кто не захочет посещать «Время изучения Библии», была альтернатива. Сатанисты округа Ноксвилль выпустили ироничный пост, в котором объявили о том, что они тоже предложат свою образовательную программу школам, если нововведение все же будет принято.

На один час в месяц ваши дети могут быть освобождены из школы, чтобы познакомиться с Бафометом! Ноксвилльское детское сатанистское служение.

В ироничном ключе официальная группа сатанистов Ноксвилля в Facebook рассказала о том, что они давно хотели поделиться своим знанием с детьми и только ждали удобного случая — пока менее резонансная религиозная организация будет допущена к преподаванию основ своей веры. Сатанисты добавили, что приложат все усилия, «чтобы помочь вашим детям усвоить постулаты сатанизма».

А дело все в том, что Ноксвилльское сатанистское общество не имеет официальной связи с сатанистской церковью — практически все члены так называемой секты не верят в Сатану, а просто используют его как символ свободы мысли. Поэтому их борьба за равные условия для всех религий и против доминирования христианской церкви понятна и закономерна.

«Мы считаем, что церковь и государство должны быть разделены, и это касается и школ. Мы бы предпочли, чтобы совет проголосовал против любой политики в отношении религиозных программ, но если они этого не сделают, мы готовы представить собственную образовательную программу», — сказал представитель Ноксвилльского детского сатанистского служения изданию Daily Mail.

Представитель культа Сатаны также рассказал о том, что Детский фонд Элгина и фонд Emerald Youth уже давно пытаются ликвидировать разделение светской и религиозной власти в Ноксвилле. Фонды уже спонсируют несколько программ по распространению Библии в Восточном Теннесси, в том числе в округах Андерсон, Роан, Скотт и Юнион. «Мы сделали все возможное, чтобы противодействовать идеологической обработке, которую они проводят в школах, но на данном этапе мы можем добиться этого только с помощью собственной программы по обеспечению свободы вероисповедания», — добавил он.

Родители, относящиеся к сатанистскому обществу или поддерживающие его взгляды заявили, что не хотят, чтобы их дети тратили учебное время на изучение Библии, и что они отправляют детей в школы не для того, чтобы их обратили в другую веру, а для получения образования, одобренного штатом.

В итоге ноксвилльские сатанисты обратились к гражданам с призывом связаться с местными школами и представителями школьных советов, чтобы отменить принятие в школах «Времени изучения Библии». Многие учителя округа выразили поддержку намерениям сатанистов, так как подобные «уроки» отвлекали бы учеников от общего учебного процесса. «Школа полностью перестроила расписание занятий, чтобы освободить место для программы местной церкви, и это само по себе похоже на продвижение религии в школе», — передает слова одного из учителей Daily Mail.