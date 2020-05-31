Москва идет по испанскому пути? Как там вводили прогулки по графику

На прошлой неделе в Москве ввели график прогулок. Похожие меры были ранее приняты в Испании. Там это подействовало.

График прогулок, объявленный в Москве, вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Согласно новым правилам, время для прогулок определяется номером дома. Причем, как объяснили в мэрии, проверять будут адрес прописки, а не место фактического проживания. Уличенным в нарушении графика грозит штраф.

Но график прогулок сам по себе уже не новость для мира. Еще в начале мая похожий график был объявлен властями Испании. Правда, он несколько отличался от московского: время, когда можно гулять или заниматься спортом на улице определялся не номером дома, а возрастом. Наибольший отрезок времени — с 12:00 до 19:00 был предоставлен детям. Лицам от 14 до 70 лет можно было выходить на улицу с 6 до 10 утра или с 8 до 11 вечера. Ну а пенсионерам старше 70 лет был отведен самый короткий промежуток времени — от 10:00 до 12:00 и от 19:00 до 20:00. Выходить на улицу можно было только раз в день.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Испании, такие меры были в первую очередь направлены на то, чтобы дети и пожилые люди выходили гулять одновременно и, соответственно, не пересекались друг с другом.

Правда, график был актуален только для жителей крупных населенных пунктов, где проживают более пяти тысяч человек. Остальным же гулять можно было с 6 до 11 утра вне зависимости от возраста.

Правила в Испании подразумевали и некоторые спорные нюансы. Например, детям можно было гулять в сопровождении одного из родителей. И у многих испанцев в связи с этим возник вопрос, можно ли один раз погулять с ребенком в «детское» время, а потом еще второй раз выйти в свой график одному? Кроме того, заниматься спортом разрешалось исключительно в одиночестве, а гулять в сопровождении одного из членов семьи. То есть просто идти по улице можно с кем-нибудь из родственников, а вот бежать — только одному. Таким образом, семейным парам, заботящимся о своем здоровье, достаточно было перейти на шаг при виде полицейских.

В общем, испанские жители оставляли жителям возможности обходить строгие правила. Но делать это надо было осторожно, ведь штраф за нарушение составлял минимум 601 евро.

Так или иначе, меры возымели действие: по крайней мере, ежедневное количество зараженных постепенно идет на спад — в последний день мая было зафиксировано менее 100 новых случаев по всей стране. Это позволило с июня уже окончательно снять ограничения в некоторых регионах, кое-где даже вовсе отменить график. Кроме того, с июля Испания полностью открывается для туристов — с 1 числа по приезде в страну уже не нужно проходить двухнедельный карантин.

Испанский опыт позволяет россиянам надеяться, что график прогулок станет шагом к последнему этапу снятия карантинных мер. Впрочем, все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.