Регионы России по-разному наказывают за нарушение самоизоляции. Где прогулка обойдется дороже?

В российских регионах за нарушение режима самоизоляции штрафуют, причем размеры наказаний отличаются. В Москве, например, придется заплатить до пяти тысяч рублей, а в Уфе — от 15 тысяч рублей. Какие размеры штрафов в разных регионах России?

Почти все регионы России ввели ограничение на передвижение граждан в рамках борьбы с коронавирусом. Свободно перемещаться могут только жители Ярославской, Тульской (кроме граждан старше 65 лет), Амурской областей (кроме людей, приехавших из других стран) и Ненецкого автономного округа.

Московский регион

В Московской области нарушителю режима самоизоляции выпишут штраф в размере четырех тысяч рублей, если такое происходит впервые. Последующие нарушения караются пятью тысячами рублей.

В Москве штраф для граждан — до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч. Причем полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции. Оба положения регулируют законы «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и «Кодекс Москвы об административных правонарушениях».

Но стоит быть внимательными: мошенники явно захотят нажиться на доверчивых москвичах. Правоохранителям дали право только составлять протоколы на месте. То есть они не имеют права потребовать с вас деньги.

Между прочим, уже девять человек оштрафовали в общей сложности на 15 тысяч рублей за то, что они так или иначе нарушили режим самоизоляции: один молодой человек гулял по Москве, другая девушка тренировалась на спортивной площадке более чем в 100 метрах от дома.

Ленинградская область

В среду власти Петербурга внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», добавив туда пункт о штрафах за нарушение самоизоляции. Граждан, без повода вышедших из дома, заставят заплатить четыре тысячи рублей, а если они пользуются транспортом — пять тысяч. Повторные нарушения будут наказывать пятью тысячами рублей.

Должностных лиц, нарушивших режим самоизоляции, оштрафуют на сумму от 30 до 40 тысяч за первичное нарушение, а за последующие уже на сумму до 50 тысяч рублей. Для предпринимателей тоже предусмотрены штрафы: за первую промашку они заплатят 200–300 тысяч, а за следующие — от 300 до 500 тысяч рублей.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

Удмуртия

В регионе штрафы выписывают в соответствии со статьей о «Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности». За беззаботную прогулку по улицам, паркам и скверам придется заплатить от одной до 30 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике отметили, что каждый конкретный случай будут рассматривать индивидуально, а к первым случаям нарушения будут относиться лояльно, то есть могут просто посоветовать больше не выходить на улицу без повода.

Приморье

Довольно мягкие штрафы в Приморском крае. За нарушение закона граждане заплатят от трех до пяти тысяч рублей, а юридические лица — всего от 30 до 50 тысяч. Это намного меньше, чем в Москве.

В Приморье пообещали досконально изучать правонарушения, а не просто бездумно выписывать штрафы. Но если жители края захотят толпой пойти на шашлыки, то тут наказания не избежать.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Даничев

Чувашия

В регионе наказания за несоблюдение самоизоляции регулирует статья 20.6.1. Конституции Чувашской Республики, отвечающая за исполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Режим повышенной готовности в Чувашии ввели еще 18 марта и установили штрафы — гражданам придется заплатить от одной до 30 тысяч рублей.

И под действие статьи уже попали три жителя Чебоксар. 8 апреля группы полиции и республиканских министерств провели рейд по проверке соблюдения режима и заметили трех несовершеннолетних, гуляющих по улице. Правоохранители записали их данные и составили протоколы.

Другие регионы

Некоторые регионы не стали вводить персональные штрафы, а воспользовались поправками Госдумы в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По этому документу нарушителя самоизоляции могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Такими регионами стали Башкирия (жителя Уфы обязали заплатить 15 тысяч рублей за прогулку, а еще 15 идентичных протоколов направили в суд), Краснодарский край (женщину из Новороссийска оштрафовали на 15 тысяч за прогулку в сквере, а еще четыре гражданина ждут, когда суд установит наказание для них).

В Пермском крае трех жителей административного центра обязали заплатить по 20 тысяч рублей за прогулку по улице. Их остановили полицейские в первый день действия режима самоизоляции. Кроме того, двух жителей пермского Краснокамска тоже оштрафовали на 15 тысяч рублей — они передвигались на автомобиле.

Очень много нарушителей режима в Кузбассе, где власти тоже штрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. С 23 марта по 1 апреля там оштрафовали шесть человек.