Прогрессирующая жестокость. Почему мы больше не стесняемся насилия?

В последнее время люди стали все чаще выкладывать на всеобщее обозрение видеозаписи сомнительного содержания — жестокое обращение с детьми, животными, избиения. Причем у героев таких роликов их содержание, страшное для обывателя, почему-то вызывает смех.

Видео, где два татарских артиста Фирдус Тямаев и Гузель Уразова смеются и шутят над раздавленным животным, вызвало большой резонанс в социальных сетях. «Не успели приготовить шашлык», «Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется…» — говорят артисты на записи. Видео из Instаgrаm Уразовой, где обычный репертуар — выступления и фотографии с детьми, удалили спустя несколько часов. Но пользователи успели распространить запись так, что теперь вряд ли ситуацию удастся замять.

Фирдус Тямаев рассказал «360», что он остановился сфотографироваться и сделать видеообращение, там же остановилась Гузель Уразова. Решили пошутить. Получилось не очень хорошо. По его словам, на дороге была «то ли тряпка, то ли шапка». За несколько часов до этого он же рассказал газете «Вечерняя Казань», что сам убрал труп животного с дороги. Что из этого правда — сказать сложно. Но это второстепенный вопрос.

Прежде всего важно понять, почему люди начали выкладывать такие ролики. Причем не просто какие-то абстрактные люди, а известные, пусть и не на всю страну, артисты, у которых есть постоянная аудитория, которая насчитывает сотни тысяч людей.

Ведь только что отгремела история с видеозаписью с места жестокого избиения, после которого человек погиб. Там без пяти минут убийцы тоже смеются, рассказывая, как изувечили человека. Еще раньше было огромное количество историй о том, как подростки издеваются над животными, над более слабыми сверстниками. Но все эти случаи уже забылись. Так же забудется и то, что двое местных артистов решили поглумиться над сбитым животным.

Может, кто-нибудь создаст петицию, несколько сотен человек ее даже подпишут. Но дальше дело не пойдет. Потому что другие смерти, другое живодерство отвлекут наше внимание. Потому что это все еще не «слишком». Мы читаем новость, немного возмущаемся и живем дальше, забыв о том, что где-то отстреливают бездомных собак, мучают котят и все в этом духе.

Казалось бы, люди всегда были жестокими, всегда обижали слабых, тех, кто не может дать отпор. Все, чтобы самоутвердиться, доказать свою силу. Просто с появлением и распространением интернета похвастаться своим живодерством и жестокостью стало проще. И из-за этого и самих случаев жестокого обращения — не важно с кем — стало как будто больше.

Возможность опубликовать и распространить любую информацию сделала нас более циничными — мы не ужасаемся, когда узнаем, что в упавшем самолете погибли десять человек. Или когда читаем, что от паводка пострадали десятки, а то и сотни людей. Что в лесных пожарах сгорели сотни диких животных. Что в авианалете на абстрактную восточную страну погибли люди. Мы привыкли к новостям о смертях. Мы даже не слишком переживаем, когда узнаем о смертях известных, некогда дорогих для нас своим искусством людей — Линдберг, Захаров, Буковский. Можно продолжать бесконечно.

В нашем поле зрения стало так много смерти, что сам ее факт нас уже не трогает. Может быть, именно поэтому сейчас люди не только не боятся, но и не стесняются выставлять на всеобщее обозрение такие видеозаписи?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.