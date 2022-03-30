Прогресс в переговорах и критическая гуманитарная ситуация в Харькове. Итоги 35-го дня спецоперации

В переговорах России и Украины есть прогресс. На это указывает тот факт, что украинская сторона поняла, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Соединения Народной милиции ДНР усилили наступления в разных направлениях, заявил глава республики Денис Пушилин. Это сделано для скорейшего освобождения населенных пунктов Донбасса. Минобороны России раскрыло планы украинских властей о применении биологического оружия. Руководством биологических лабораторий занимались руководители подразделений и сотрудники Пентагона.

Есть прогресс

О прогрессе в переговорах России и Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», — заявил дипломат.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле он назвал позитивным продвижением вперед. При этом Лавров добавил, что пока речь не идет об окончательном результате.

Глава российского МИД счел существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок НАТО.

Усиление наступательной операции по освобождению Донбасса

Для скорейшего освобождения городов, поселков и сел Донбасса соединения Народной милиции ДНР усилили наступления в разных направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он объяснил, что провести операцию нужно как можно быстрее, чтобы предотвратить рост количества жертв среди мирного населения.

«Мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений», — заявил глава ДНР.

При этом говорить о сроках завершения операции по освобождению Донбасса пока рано, поскольку этому мешают несколько факторов, объяснил Пушилин.

Раскрытые планы

Украинские власти намеревались применить биологического оружия в Донбассе и России, заявили в российском Минобороны. Для этого власти Украины планировали использовать беспилотники, с помощью которых проводилось бы распыление смертельно опасных веществ.

Эта информация имеется в документах, которые российские военные получили от сотрудников биолабораторий, отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что документы касаются секретной военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине.

Названы руководители биологических лабораторий на Украине

Руководством расположенных на Украине биологических лабораторий занимались руководители подразделений и сотрудники Пентагона. Компоненты для дальнейшего использования присылали компании-подрядчики, которые связаны с сыном президента США Джо Байдена.

Личности принимавших участие в разработке биологического оружия американских военных установили при изучении материалов, предоставленных сотрудниками украинских биолабораторий.

«Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — заявил Конашенков.

Гуманитарная ситуация в Харькове

Минобороны России оценило гуманитарную обстановку в Харькове, как наиболее критическую. Горожане оказались заблокированы в городе.

Российское оборонное ведомство обратилось к ООН и ОБСЕ с призывом обязать украинские власти к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове.

Склад оружия в храме

Украинские националисты использовали некоторые храмы в военных целях. По данным российских военных, склад оружия и боеприпасов устроили в синагоге города Умани.

Нацисты хранили вооружение, боеприпасы и собственное военное имущество в синагоге, после чего вывозили их в грузовиках под видом строительного мусора, следует из данных российского оборонного ведомства.