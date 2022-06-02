Подмосковье присоединилось к программе бесплатных путешествий школьников. Вот как в нее попасть

В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников. Пилотный проект Ростуризм разработал совместно с Минфином. В поездки планируют отправить около 100 тысяч детей вместе с родителями. «360» рассказал, как будет работать программа.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе Ростуризма. Его цель — популяризовать туризм для детей школьного возраста в рамках социального заказа.

«Около 100 тысяч школьников пятых-девятых классов смогут вместе с родителями отправиться в путешествие по стране. Это станет возможно благодаря использованию социального сертификата», — уточнили в ведомстве.

Какие регионы участвуют

В экспериментальной части проекта примут участие 18 регионов РФ, в том числе и Московская область. Тратить собственные средства родителям не придется. В 2022 году правительство предоставило на эти цели субсидию в размере 500 миллионов рублей. Уточнить информацию о поездках можно в региональных органах власти в туристической сфере.

Среди участников программы — Адыгея, Башкирия и Чувашия. В список также включили Красноярский, Ставропольский и Пермский края. Вошли в проект и Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Опыт Подмосковья

В Московской области реализовывать программу школьного туризма будут в несколько этапов. На первом — в июне — в ней задействуют учеников из 40 школ Московской области, которые обучаются по программе «Умные каникулы». Второй, с индивидуальными турами, запланировали на июль. На третьем этапе, в сентябре, организуют групповые и индивидуальные поездки.

В путешествия в рамках проекта за 2022 год отправят свыше 20 тысяч подмосковных школьников из пятых-шестых классов. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрели порядка 102 миллионов рублей.

В первые поездки дети отправились 1 июня: путешествие началось с Сергиева Посада, а 2 июня детей примет Дмитров.

Директор гимназии № 1 в Балашихе Татьяна Зайцева рассказала, что школьники, которые уже отправились в путешествие, с большим энтузиазмом ждали поездки.

«Мы сегодня поехали в Дмитров, 42 человека. Шестиклассники — очень довольные и воодушевленные предстоящим двухдневным путешествием», — подчеркнула она.

На 10 школьников, по словам Зайцевой, обязательно есть один взрослый сопровождающий — учителя или классные руководители, но могут также поучаствовать и родители.

«Все друг друга хорошо знают, и я, как директор, в этом плане спокойна, родители спокойны, потому что классный руководитель как никто другой знает особенности каждого ребенка», — объяснила директор.

Во время поездки для детей предусмотрено как минимум трехразовое питание, которое соответствует всем требованиям.

Как принять участие

Для реализации этого проекта Московская область интегрировала информационные системы «Школьный портал», «Госуслуги Московской области» и «Региональный электронный бюджет».

Родителям необходимо подать заявку на получение сертификата в личном кабинете на портале «Госуслуги». Затем ее автоматом направят в Министерство культуры и туризма Подмосковья. Когда сертификат подтвердят, взрослые вместе с детьми смогут выбрать путешествие и подписать договор с туроператором.