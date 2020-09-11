Программа «Возмездие». Главное из показаний уктусского стрелка, отомстившего за школьные издевательства

В Свердловском областном суде допросили обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе Алексея Александрова. Собрали самые жуткие подробности из его выступления.

Показания в суде Александров давал добровольно. Ему назначили адвоката, а давление на него не оказывалось.

Александрова прозвали «уктусским стрелком» из-за подозрений в убийстве двух девушек в 2018 году. Тела нашли 26 августа на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Одна из жертв погибла на месте от пулевых ранений, другая лежала еще живая, но с пробитой головой. Спустя три дня она скончалась в больнице.

9 декабря 2019 года в Екатеринбурге задержали предполагаемого преступника Алексея Александрова. СК завел уголовное дело по статье об убийстве двух человек из хулиганских побуждений. С тех пор начались судебные тяжбы. В пятницу, 11 сентября, состоялось очередное заседание. Ниже — выдержки из чистосердечного признания, данного Александровым в ходе следствия. Документ зачитывал гособвинитель на заседании Свердловского областного суда. Сам обвиняемый отказался говорить в суде.

Программа «Возмездие»

Во время заседания прокурор зачитал показания Александрова. Там — хронология дня, в который было совершено убийство двух девушек. Александров говорил, что взял винтовку из гаража, положил ее в рюкзак и поехал на велосипеде в сторону леса в районе комплекса «Уктус». Там он спрятал транспортное средство, достал ружье и проверил его.

Я выдвинулся на северо-запад — в сторону наивысшей точки расположения лыжных подъемников. В ходе проведенного кругового осмотра были обнаружены цели, удовлетворяющие требованиям программы «Возмездие» Алексей Александров обвиняемый в убийстве двух девушек.

По его словам, эту «программу» он придумал сам и «занимается» ею с 1997 года. Ее цель — месть обидчикам. Александров объяснил, что в школе над ним издевались, и весь «полученный урон» он запоминал для своей «программы».

Источник фото: сайт горнолыжного комплекса «Уктус»

Думал перед тем как стрелять

Александров рассказал, что на склоне горы увидел двух девушек, сидящих к нему спиной. Он пытался выстрелить в них несколько раз. Первая попытка, когда он находился сзади, оказалась неудачной — он не смог нажать на курок. Александров сменил место и оказался справа от девушек — там он тоже не смог выстрелить. В третий раз он дал себе успокоиться, остановил дрожание рук и снова попытался спустить курок, но опять не смог. Так происходило еще пару-тройку раз.

В какой-то момент, когда Александров оказался, по его словам, в пяти метрах от девушек, он все-таки выстрелил. Две пули он направил в голову одной жертвы и две — в голову второй. В общей сложности обвиняемый сделал восемь выстрелов — несколько раз промахнулся.

На этом склоне, по словам Александрова, он находился около 45 минут.

Цель убийства

Убийство двух девушек я совершил с целью отчуждения смертельного урона Алексей Александров обвиняемый в убийстве двух девушек.

Александров пояснил, что в школе над издевались одноклассники. Они якобы били его, пинали, оскорбляли, вымогали деньги. Из-за этого он придумал себе «программу» мести. При чем здесь убитые девушки? Александров объяснил, что в его представлении есть три варианта действий, чтобы избавиться от этого «смертельного урона»: самоубийство, «отражение» (ответ обидчикам) и «отчуждение». Последний вариант подразумевает наказание для людей, которые никак не причастны к издевательствам.

Алексей Александров (справа в коричневой куртке и шапке) / Источник фото: СКР по Свердловской области

«Водил туда ребенка»

Во время заседания у Александрова узнавали и другие обстоятельства того дня. В том числе показывали ему видеозапись от 26 августа, когда на склон горы поднимался некий мужчина. Обвиняемый заявил, что на снимке не он, потому что, по его словам, убийство он совершил 25 августа. Александров добавил, что не мог находиться 26 августа на месте преступления.

В следующий раз после убийства я оказался на Уктусе, как мне кажется, через две недели — водил туда ребенка Алексей Александров обвиняемый в убийстве двух девушек.

По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, который представляет интересы матери одной из убитых девушек, показания Александрова полностью его изобличают.