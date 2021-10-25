Программа поиска стрелков возле школ обречена на ошибки. Ее спровоцирует даже прогульщик

В самарской школе тестируют систему для отслеживания стрелков. Однако ее несовершенство признают даже сами разработчики. По мнению экспертов, сырое ПО смогут обмануть даже прогульщики. Куда эффективнее использовать искусственный интеллект до того, как в сторону школы направится очередной человек с ружьем.

Из-за того, что в последнее время увеличились случаи нападений на школы, российские IT-специалисты задумались над созданием системы защиты. Одну из них начали тестировать в Самаре. Представитель компании-разработчика NtechLab рассказал «Коммерсанту», что в районе одной из школ установили специальные видеокамеры.

Искусственный интеллект должен распознавать людей с оружием еще на подходе. Как только устройство зафиксирует такого человека, подаст сигнал на пульт охранника школы. Если он не отреагирует, система сама заблокирует входы, подаст сигнал тревоги и известит полицию.

Однако камеры способны распознавать лишь конкретный вид оружия, которое еще и должны нести открыто. Винтовку в сумке или пистолет в кармане они вычислить не смогут. Также камеры бессильны в темноте. При этом, по словам разработчиков, интерес к технологии уже проявили шесть крупных заказчиков, включая местные власти.

Две ошибки программ распознавания

Президент объединения «Консорциум инфорус» Андрей Масалович в разговоре с «360» отметил, что подобная технология больше похожа на попытку заработать на страхе нападения. По его мнению, предлагают еще не доработанное программное обеспечение. По мнению эксперта, такие сырые системы очень подвержены провокациям.

«Например, если школьник не хочет идти на занятия, потому что там будет контрольная, он легко сообразит, как сделать так, чтобы заблокировать вход в школу. У систем распознавания, как правило, два вида ошибок: так называемые ошибки первого и второго рода. Это пропуск цели и ложное срабатывание», — пояснил Масалович.

Чтобы система начала работать устойчиво, нужно немало времени. Эксперт вспомнил, как одну из таких первых систем распознавания вводили в аэропорту Бостона. Вскоре ее пришлось отменить: срабатываний получалось много, и каждое предполагало выезд супергруппы. А еще программа пропускала цели.

«К возможности создать качественную систему отношусь скептически. С тем, что это стоит непомерно дорого, согласен. Хорошо лишь то, что в данном направлении начинают двигаться», — резюмировал Масалович.

Слишком дорого

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с «360» признал, что искусственный интеллект эффективнее человека: трудозатраты людей будут непомерно больше и работа обойдется дороже. Однако поиски вооруженных людей роботами не так уж действенны.

«Коэффициент полного действия, наверное, равен 1-2%. Оружие может быть короткоствольным, может быть взрывчатое вещество, которое, разумеется, не определится как винчестер или помповое ружье, на которые настроены такие системы. Кроме того, многое оружие, то же помповое ружье, может отлично уместиться в чехол для теннисной ракетки», — заметил Филатов.

Он добавил, что такой «спортсмен» может спокойно подойти к учебному заведению и уже вблизи расчехлить оружие и открыть огонь. Хорошо, когда делают шаги в этом направлении, однако тот бюджет, который будет освоен для повсеместного внедрения данной технологии, несоизмерим с КПД продукта.

«Это будет похоже на то, как после взрывов в метро поставили рамки металлоискателей. Потратили миллиарды, но я не знаю ни одного случая, когда взрыв предотвратили именно с их помощью. Да, могли найти благодаря этой системе какие-то ножи, которые никто не собирался применять, а просто перевозили. Но это не имеет отношения к борьбе с терактом», — подчеркнул подполковник.

Нужно работать с человеком

Филатов рассказал, что после каждого теракта или нападения специалисты силовых ведомств пишут планы о том, как уменьшить вероятность повторения таких случаев. Подполковник отметил, что все в отношении техники само по себе малоэффективно — в первую очередь нужно больше работать с людьми.

«Нужно предотвращать проблему на дальних подступах, проводить профилактику, когда человек готов к нападению. А когда он уже с ружьем идет, пытаться сканировать его и определить, что у него под плащом, — это опять деньги на ветер. Мы это уже проходили, но, к сожалению, мы не учимся, а наступаем на грабли второй, третий, четвертый раз», — сказал Филатов.

Кроме того, школы нуждаются в более профессиональных охранниках. По словам подполковника, стоит более технически грамотно оснастить входы в учебные заведения, чтобы у стрелка не было возможности убить охранника. Даже пуленепробиваемое стекло, пусть оно и дорого стоит, сможет спасти жизнь.

«Но это все равно бить по хвостам. Нужно смотреть, когда ребенок, подросток озлобляется и начинает декларировать, что он подготовится и пойдет кого-то убивать. Вот на этом этапе намного эффективней работать, именно этим нужно заниматься: анализ спецданных, соцсетей. Вот это нужно в цифровую систему заводить», — отметил Филатов.

Знания по психологии нужны всем

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Ирина Ильичева рассказала «360», что предложения о специальных программах распознавания потенциальных стрелков уже поступали. Если эти системы покажут себя как достаточно эффективные, их стоит использовать.

Однако человек, который непосредственно находится в здании, имеет огромное значение. Поэтому прежде всего нужно проводить работу с охранниками. Не менее важная задача выпадает и на долю школьных психологов и классных руководителей, которые также получают квалификацию психологов в школах.

«Очень важно, чтобы школа не рассчитывала на одного или двух штатных психологов, а люди, которые работают с детьми, получали очень хорошее психологическое образование. Я считаю, что это необходимо — знания по психологи нужны всем», — заключила Ильичева.